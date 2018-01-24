Afganistan'da bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Yüksek Barış Konseyi, Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski binası ve yabancı elçiliklerin olduğu bölgenin yakınındaki bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Nasrat Rahimi "İntihar bombacısı güvenlik kontrol noktasından geçmek için ambulans kullanıyordu. Cumhuriyet Hastanesi'ne bir hasta götürdüğünü belirterek ilk kontrol noktasını geçti, ikinci kontrol noktasında farkına varılınca bomba yüklü aracı patlattı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda en az 95 kişinin öldüğü ve 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

İntihar saldırısının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban bir hafta önce de Kabil'deki Intercontinental Oteli'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AP, AFP, Reuters/EC, JD

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