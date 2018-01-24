Afganistan'da bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı

Kabil'de Şii kültür merkezine saldırı: 41 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen saldırıda 41 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Bu kez hedefte Şiilere ait bir kültür merkezi vardı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. (28.12.2017)