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DÜNYA

Afganistan'da bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü ambulansla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 63 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi yaralandı.

Taliban Anschlag in Kabul (picture-alliance/dpa/M. Hossaini)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Yüksek Barış Konseyi, Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski binası ve yabancı elçiliklerin olduğu bölgenin yakınındaki bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Nasrat Rahimi "İntihar bombacısı güvenlik kontrol noktasından geçmek için ambulans kullanıyordu. Cumhuriyet Hastanesi'ne bir hasta götürdüğünü belirterek ilk kontrol noktasını geçti, ikinci kontrol noktasında farkına varılınca bomba yüklü aracı patlattı" dedi.

Afghanistan Explosion in Kabul (picture-alliance/dpa/Zumapress)

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecru saldırıda en az 63 kişinin öldüğünü açıkladı. Sözcü 151'den fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

İntihar saldırısının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban bir hafta önce de Kabil'deki Intercontinental Oteli'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AP, AFP, Reuters/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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