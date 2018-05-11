 Afganistan’da çocukların yarısı okula gidemiyor | DÜNYA | DW | 03.06.2018

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DÜNYA

Afganistan’da çocukların yarısı okula gidemiyor

UNICEF'in son raporuna göre, Afganistan’da yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyor. Kız çocuklarının ise yüzde 60’ı eğitimden yoksun.

Afghanistan Schule für ehemalige Straßenkinder (picture-alliance/dpa/V. Melnikov)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yaptığı bir araştırma, Afganistan'da çocukların neredeyse yarısının okula gidemediğini ortaya koydu. Başkent Kabil'de Pazar günü açıklanan araştırmaya göre, yaşı 7 ile 17 arasında olan yaklaşık 3 milyon 700 bin çocuk eğitim olanaklarından yararlanamıyor.

120 sayfalık araştırma raporunda, okula gidemeyenlerin yaklaşık 2 milyon 200 binin kız çocuğu olduğu belirtildi. Ülke genelinde kız çocuklarının yüzde 60'ının, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ise yüzde 85'inin okula gidemediği kaydedildi. Araştırmada, muhafazakar ailelerin kadın öğretmenlerin bulunmadığı bölgelerde kız çocuklarını okula göndermek istemediği belirtildi.

Afganistan'da okula giden  300 bin civarında çocuğun ise eğitimlerini yarım bırakma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

UNICEF'in araştırmasında okula başlayan yaklaşık yüzde 85'inin ilkokulu bitirerek, diploma alması ile olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Afganistan'da kız çocuklarının önündeki eğitim engeli erkeklere göre daha fazla.

Afganistan'da kız çocuklarının önündeki eğitim engeli erkeklere göre daha fazla.

Eğitimden yoksun kalmanın nedenleri

UNICEF'in, Afganistan Eğitim Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) ve düşünce kuruluşu Samuel Hall'in işbirliği ile yaptığı araştırmada, çocukların okula gidememesinin farklı nedenleri bulunduğuna dikkat çekildi. Radikal İslamcı Taliban ve IŞİD ile tırmanan savaşın ve halk arasında artan yoksulluğun çocukların okula gidememesinin başlıca nedenleri olduğu belirtildi. Bu durum nedeniyle, çocukların küçük yaşlardan itibaren çalışmaya zorlandığına ve kız çocukların erken evlendirildiğine dikkat çekildi.

Çatışmalar nedeniyle halkın ülke içinde göçe zorlandığını belirtilerek, insani yardım kuruluşlarının verilerine göre 2018 yılında savaş nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan yaklaşık 100 bin mülteci kaydedildi.

NATO'nun Afganistan'daki savaş misyonunun 2014 yılının sonunda sona ermesinden bu yana ülkede çatışmalar arttı. UNICEF, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde okulların kapandığını ve okul yolunun tehlikeli olacağı gerekçesiyle ailelerin çocuklarını okula göndermediğine dikkat çekti. Afgan hükümetinin verdiği bilgilere göre, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık bin okulun kapatıldığı tahmin ediliyor.

Alman haber ajansı dpa, hükümetin üzerinde baskı uygulamak, taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak veya misilleme yapmak için Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde bulunan okulları kullandığını aktardı. Afgan ordusunun verilerine göre, Taliban ülkenin en az yüzde 14,5'unu kontrolü altında bulunduruyor. Bu bölgelerin de yüzde 30'unda çatışmalar yaşanıyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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