 AfD′ye göre Suriye ″güvenli ülke″ | ALMANYA | DW | 20.03.2018
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ALMANYA

AfD'ye göre Suriye "güvenli ülke"

Almanya'da AfD partisinden vekiller, tartışmalı Suriye ziyaretinden döndü. Vekiller, Suriye'nin "güvenli ülke" olarak sınıflandırılabileceğini söyleyerek Almanya'daki Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.

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Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyeleri tartışmalı Suriye ziyaretinin ardından bu ülkede edindikleri izlenimlerle ilgili açıklamalarda bulundular. Heyetteki AfD'li politikacılar, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme imkânları hakkında bilgi edinmek için Suriye'yi ziyaret ettiklerini belirttiler. AfD'li vekiller, mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini yinelediler.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti milletvekili Christian Blex, beraberindeki altı AfD'li siyasetçiyle birlikte Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin "güvenli ülke" olarak sınıflandırılabileceğini söyledi. Şam rejiminin kimyevi silah kullandığına dair bilgisinin olmadığını belirten Blex, AfD heyetinin Şam'a yaptığı ziyaretin özel olduğunu ve hükümetle koordine edilmediğini söyledi.

Almanya hükümeti ve diğer muhalefet partileri, AfD'li politikacıları Suriye ziyaretinden dolayı sert dille eleştirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Şam rejimine kur yapan kendini diskalifiye etmiş sayılır” dedi.

Blex, Suriyeli muhaliflerle temaslarının olmadığını, Suriye'de çatışma bölgelerinin olduğunu inkâr etmediklerini ve Suriye'deki çatışmalardan zarar görmemiş yerler gördüklerini anlattı.

"Şam mültecilerin dönmesini istiyor"

Partinin dış politika sözcüsü ve Federal Meclis üyesi Armin-Paulus Hampel, Avrupa Birliği ve Almanya'nın Şam rejimi üzerinde "mali etkide" bulunabileceğini söyledi. Hampel, Suriye rejiminin geri dönen rejim karşıtlarını tutuklatmaması şartıyla yapılacak yardımların "inandırıcı bir argüman olabileceğini" ifade etti.

AfD heyetindeki politikacılar, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim ve Ulusal Barış Bakanı Ali Haydar ile dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelindiğini ve muhataplarının mültecilerin Suriye'ye dönmelerine büyük önem verdiklerini açıkladılar.

Yedinci yılını geride bırakan Suriye iç savaşında şimdiye kadar, 106 bini sivil olmak üzere 354 bin kişinin öldüğünü bildiren İngiltere'deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 20 bininin çocuk olduğunu duyurdu. Örgütün verilerini tarafsız kaynaklarca denetleme imkânı bulunmuyor.

DW,AFP/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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