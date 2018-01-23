AfD′li Wagner: Protestanlıktaki çöküş nedeniyle Müslüman oldum | ALMANYA | DW | 31.01.2018

Din değiştirerek Müslümanlığı seçen ve Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Brandenburg eyalet başkanlığındaki görevinden istifa eden Arthur Wagner "Protestanlıktaki ahlaki çöküşü protesto amacıyla Müslüman olduğunu" söyledi.

Bild gazetesine konuşan Wagner kilisenin eşcinsel evlilikleri onaylamasının ve din adamlarının eşcinsel yürüyüşlerine katılmalarının kararında önemli rol oynadığını söyledi.

Protestanlıktaki değişikliklerin kendi dini değerleriyle uyuşmadığını belirten Arthur Wagner, rahiplerin çocukların da bulunduğu bir ortamda LGBT gösterilerinde yer almalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Wagner'a tehdit

Din değiştirdiğini 11 Ocak'ta açıklayan Wagner parti eyalet teşkilatındaki görevinden ayrılmakla birlikte parti üyeliğini sürdüreceğini belirtti.

Wagner'in Müslümanlığı seçmesi, İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çeken AfD'de şaşkınlık yarattı. Brandenburg'lu AfD üyesi Kai Berger kararın hayal kırıklığı yarattığını ve parti tüzüğüne göre onu ihraç etmeleri mümkün olmadığından Wagner'den kendiliğinden istifa etmesini beklediklerini söyledi.

Wagner Bild gazetesine verdiği mülakatta tehdit edildiğini de dile getirdi. Wagner, "Bomba yapmaya başlamadan Almanya'yı terk et" şeklinde tepkiler aldığını dile getirdi.

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DW, afp/AG, ÖA