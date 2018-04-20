 AfD’li Gauland hakkındaki soruşturma kapatıldı | ALMANYA | DW | 17.05.2018
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ALMANYA

AfD’li Gauland hakkındaki soruşturma kapatıldı

Almanya’da AfD Eş Başkanı Gauland hakkında SPD’li milletvekili Özoğuz’a yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapatıldı. Gauland’ın sözlerinin “ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği” açıklandı.

AfD Eş Başkanı Alexander Gauland

AfD Eş Başkanı Alexander Gauland

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Eş Başkanı Alexander Gauland’ın geçen yıl dönemin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için sarf ettiği ırkçı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapatıldı. Soruşturmayı yürüten Mühlhausen Savcılığı'nın sözcüsü Dirk Germerodt, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada suça ilişkin yeterli delil bulunmadığını ve Gauland'ın geçen yaz seçim kampanyası sırasında Özoğuz için söylediklerinin "ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini” belirtti.

Sözcü, Gauland’ın ifadelerinin ilgili bağlamda yorumlanması gerektiğini, AfD’li politikacının sözlerinin polemik niteliğinde olduğunu ve Özoğuz'un Alman kültürü ile ilgili yine polemik niteliği taşıyan ifadelerine tepki olarak bu sözlerin sarf edildiğini söyledi. Gauland’ın konuşmayı kişisel çıkarları için yapmadığına dikkat çeken sözcü, "seçim kampanyalarında kullanılan dilin kimi zaman zaman sertleşebildiğini” ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Aydan Özoğuz

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Aydan Özoğuz

"Anadolu'ya gönderip bertaraf edebiliriz”

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti. Eichsfeld kentinde AfD üyelerine yönelik konuşmasında Özoğuz'un sözlerini eleştiren Gauland, "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderip bertaraf edebiliriz” demişti.

Almanya'da yoğun eleştirilere neden olan bu sözleri nedeniyle Gauland hakkında 20'ye yakın nefret suçu şikayeti gelmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Gauland’ın Özoğuz’u hedef alan ırkçı ifadeleri, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da eleştirilmişti.

AfD'li politikacı hakkındaki suçlamaların düşmesine ilişkin Özoğuz'un Federal Meclis'teki ofisinden yapılan açıklamada, Gauland'dan şikayetçi olanın Özoğuz'un kendisi olmadığı, SPD'li politikacının bu nedenle hukuki itiraz yoluna başvuramayacağı belirtildi. Gauland hakkında şikayette bulunanların soruşturmanın düşürülmesine itirazı hâlinde ise Thüringen Savcılığı itirazları değerlendirecek. 

DW,rtr,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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