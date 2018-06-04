AfD liderinin yüzerken giysileri çalındı

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland'ın, evinin yakınlarındaki bir göle girerken giysileri çalındı.

Gauland, Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde yaşanan olaya ilişkin Salı günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Olayın bir hafta önce yaşandığını kaydeden Gauland, "Kimliği belirsiz bir ya da iki kişi ben sudayken eşyalarımı kaptı" diye konuştu.

Olay Gauland'a pahalıya patladı. 77 yaşındaki Gauland, "Pantolonumda ev anahtarım vardı ve bu yüzden evin tüm kilitlerini değiştirmek durumunda kaldım" dedi.

"Naziler burada yüzemez!"

"[Gölde] yüzen diğer insanlar polise haber vermiş ve ben kıyıya ulaştığımda polis oraya varmıştı" diyen Gauland, görgü tanıklarının kendisine hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını aktardıklarını belirtti. Gauland, "Dolayısıyla olay tamamen siyasi bir arka plana sahip" dedi. Märkische Allgemeinegazetesinin haberine göre, polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Gauland, birkaç gün önce Nazi dönemine "Alman tarihinde bir kuş pisliği" benzetmesi yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

Emniyet teşkilatının bir sözcüsü, hırsızlık olayının yaşandığını teyit etti. Sözcü, Gauland'ın hırsızların sözü edilen biçimde bağırdıkları iddiasıyla ilgili bir yorumda ise bulunmadı.

Gauland, birkaç gün önce AfD'nin gençlik örgütü Genç Alternatif'in (Junge Alternative) kongresinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir"ifadesini kullanmış, "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" demişti.

dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe