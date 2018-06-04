 AfD liderinin yüzerken giysileri çalındı | ALMANYA | DW | 05.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

AfD liderinin yüzerken giysileri çalındı

Nazi dönemini "Alman tarihinde bir kuş pisliğine" benzeterek tepki çeken AfD lideri Alexander Gauland'ın yüzerken giysileri çalındı. Gauland, hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını iddia etti.

Alexander Gauland

Alexander Gauland

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland'ın, evinin yakınlarındaki bir göle girerken giysileri çalındı.

Gauland, Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde yaşanan olaya ilişkin Salı günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Olayın bir hafta önce yaşandığını kaydeden Gauland, "Kimliği belirsiz bir ya da iki kişi ben sudayken eşyalarımı kaptı" diye konuştu.

Olay Gauland'a pahalıya patladı. 77 yaşındaki Gauland, "Pantolonumda ev anahtarım vardı ve bu yüzden evin tüm kilitlerini değiştirmek durumunda kaldım" dedi.

"Naziler burada yüzemez!"

Önerdiğimiz linkler

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Alexander Gauland, Hitler ve Nazileri "kuş pisliğine" benzetti. Alman siyasetçiler bu dönemi önemsizleştirdiği gerekçesiyle Gauland'a tepki gösterdi. (02.06.2018)

"[Gölde] yüzen diğer insanlar polise haber vermiş ve ben kıyıya ulaştığımda polis oraya varmıştı" diyen Gauland, görgü tanıklarının kendisine hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını aktardıklarını belirtti. Gauland, "Dolayısıyla olay tamamen siyasi bir arka plana sahip" dedi. Märkische Allgemeinegazetesinin haberine göre, polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Gauland, birkaç gün önce Nazi dönemine "Alman tarihinde bir kuş pisliği" benzetmesi yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

Emniyet teşkilatının bir sözcüsü, hırsızlık olayının yaşandığını teyit etti. Sözcü, Gauland'ın hırsızların sözü edilen biçimde bağırdıkları iddiasıyla ilgili bir yorumda ise bulunmadı.

Gauland, birkaç gün önce AfD'nin gençlik örgütü Genç Alternatif'in (Junge Alternative) kongresinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir"ifadesini kullanmış,  "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" demişti.

dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Bundeskongress Junge Alternative (JA) für Deutschland Alexander Gauland

Gauland'dan 'kuş pisliği' açıklaması: Yanlış anlaşıldım 04.06.2018

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alexander Gauland, Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin tepki çeken benzetmesinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Bundeskongress Junge Alternative (JA) für Deutschland Alexander Gauland

AfD'den Nazi dönemine "kuş pisliği" benzetmesi 02.06.2018

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Alexander Gauland, Hitler ve Nazileri "kuş pisliğine" benzetti. Alman siyasetçiler bu dönemi önemsizleştirdiği gerekçesiyle Gauland'a tepki gösterdi.

Schild Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

FAZ: İltica politikasına çekidüzen verilmeli 04.06.2018

Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorum konularını, Almanya’daki Göç ve Mülteciler Dairesi’nde yapılan usulsüzlükler ve AfD liderinin Nazi dönemini önemsiz göstermeye çalışan sözleri oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Richard Grenell

ABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyor

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi, Avrupa siyasetine doğrudan karışacağını göstererek bir skandala imza attı. Buna rağmen DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'e göre, verilmesi gereken tepki öfke değil. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  