 AfD karşısında binleri buldu | ALMANYA | DW | 27.05.2018

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ALMANYA

AfD karşısında binleri buldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de miting düzenleyen sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini, yaklaşık 20 bin kişinin protesto ettiği bildirildi. AfD'li politikacılar, İslam karşıtı açıklamalarını yineledi.

Protest gegen AfD-Demonstration (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Almanya'nın başkenti Berlin'de sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi tarafından düzenlenen miting AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. Polis yetkililerinin DW'ye verdiği bilgilere göre, AfD'nin mitingine 5 bin dolayında kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı ise 20 bini buldu.

Berlin'deki AfD'yi protesto mitingine Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Habeck de katılıyor. Habeck, "siyasi partilerin AfD'ye ve bu partinin görüşlerine yeterince karşı çıkmadıklarını, göç ve iltica tartışmalarına üç yıldır AfD'nin yön verdiğini ve sağ popülizm korkusu yüzünden politikacıların aptalca hatalar yaptıklarını" ifade etti. Yeşiller Partisi eş başkanı aynı zamanda göç ve entegrasyon yerine dışlama retoriğinin gündeme hakim olmasını da eleştirdi.

Protest gegen AfD-Demonstration

AfD karşıtları parti mitingi protesto etti

İslam karşıtı açıklamalar

Berlin'deki AfD mitinginde parti önde gelenleri Almanya'nın "İslamlaştırılması" karşısında uyarıda bulundu. AfD yönetim kurulu üleşi Beatrix von Storch mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'daki İslam hâkimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını" söyledi.

Von Storch Alman futbol milli takımının Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Mesut Özil'in, "Maçlardan önce Alman milli marşının okunmasına katılmadığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Alman pasaportuna sahip olmasına rağmen Alman olmadığını" belirtti.

Berlin'in bir diğer köşesinde AfD'yi protesto gösterisi düzenleyen sol gruplarla sağ popülist parti taraftarları arasında olay çıkmadı. Dresden'deki Pegida gösterilerinde de olduğu gibi miting sırasında "Merkel gitmeli" sloganları atıldı.

Organizatörlerin isteği üzerine polis mitingden önce AfD aleyhtarı pankart taşıyan yaşlı bir Berlinliyi meydandan uzaklaştırdı. "Almanya için gelecek" mitinginde parti eş başkanları Jörf Meuthen ve Alexander Gauland'ın da birer konuşma yapmaları planlanmıştı.

Berlin AfD-Demonstration (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

AfD'ye sert eleştiri

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer AfD'yi antisemitizmi parlamentolara taşımakla suçladı. Annegret Kramp-Karrenbauer Bild am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı makalede, "eski ve yeni Nazilerle sağ popülistlerin birey onuruna saygılı olmayıp Almanya'daki Yahudiler için tehdit oluşturduğunu" yazdı. Annegret Kramp-Karrenbauer "AfD'nin Yahudileri koruyacaklarını söylemelerine rağmen partinin baştan aşağı Yahudi düşmanıyla dolu olduğunu" belirtti.

Camilerde de Yahudi karşıtlığı yapıldığını öne süren CDU Genel Sekreteri, "geçmişte ihmale uğratıldığı anlaşılan bu konunun üzerine daha fazla eğilmek gerektiğini" dile getirdi. Annegret Kramp-Karrenbauer, "İsrail'in boykot edilmesini isteyen solcu antisemitlerin ‘meşru eleştiriden söz etmekle birlikte İsrail devletinin var olma hakkını inkâr ettiklerini" ifade etti.

DW, afp, dpa, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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