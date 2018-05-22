 AfD Berlin’deki eyleme katılanlara para verecek | ALMANYA | DW | 23.05.2018
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ALMANYA

AfD Berlin’deki eyleme katılanlara para verecek

Alman Meclisi'nde üçüncü büyük güç olan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Rheinland-Pfalz eyaleti teşkilatı, Berlin’de yapılacak AfD protestosuna katılacakların bir kısmına para vereceğini açıkladı.

Eylemciler, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin 2015 yılında Berlin'de düzenlediği bir protestoya katılıyor.

Eylemciler, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin 2015 yılında Berlin'de düzenlediği bir protestoya katılıyor.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, Pazar günü Berlin'de yapılacak AfD'nin "Almanya’nın Geleceği” adlı protestosuna katılacakların bir kısmına para vereceğini açıkladı. AfD'nin Rheinland-Pfalz eyaleti sözcüsü Robin Classen'in Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendi eyaletlerinden Berlin'deki protestoya katılacak ilk 30 kişiye 50'şer euro vereceklerini belirtti.

Partinin bunun için bin 500 euroluk bütçe ayırdığını belirten Classen, ilk başta bir otobüs tutarak Rheinland-Pfalz eyaletinden Berlin'e gidecek kişileri toplu şekilde götürme ihtimalini düşündüklerini söyledi. Classen, daha sonra katılımcıların eyaletin farklı yerlerinden geleceklerini düşünerek daha esnek bir seçenek olan katılımcıların bir kısmına para vermeye karar verdiklerini ifade etti.

Önce fotoğraf sonra para

Para almak isteyen katılımcılar, Berlin'in ana tren garında bu Pazar günü "Almanya’nın Geleceği” başlığıyla düzenlenecek eyleme katıldıklarını belgeleyen bir fotoğraf sunmak durumunda. Fotoğraf gösterme zorunluluğu ile ilgili görüşünü aktaran AfD Yönetim Kurulu üyesi Andreas Kalbitz, "Bu gereksiz bir uygulama ancak iyi niyetli olduğuna eminim” dedi.

Protestonun sloganları arasında “Toleransın sınırı var!”, “Sınırları denetle ve koru”, “İltica endüstrisini denetle ve kontrol et” ve “Kamusal alanda peçeye hayır!” yer alsa da eylemin tek amacı yabancı, göçmen ve İslam karşıtı politikaları destekleyen insanları bir araya getirmek değil. AfD’liler Pazar günü Almanya’da büyük tartışma yaratan dizel motorlu araçların trafikten men edilebilmesine, "medyanın siyasi partiler tarafından manipüle edilmesine" ve devletin verdiği çocuk yardımını suistimal edenlere karşı da toplanacaklar.

AfD'nin iki bin 500 ile beş bin arasında kişinin katılmasını beklediği eyleme karşı başka protestolar da yapılacak. Şu ana kadar 13 tane karşı protesto için başvuru yapılırken AfD başkan yardımcılarından Georg Pazderski, diğer eylemlere katılanlarla muhtemel bir çatışma çıkma ihtimali ile ilgili olarak Berlin polisine güvendiklerini söyledi.

Karşı eylemler düzenleme hazırlığında beş birlik ise Çarşamba günü yaptıkları açıklamada amaçlarının "O kadar fazla insan sokakta olsun ki AfD geçemesin" olduğunu açıkladı. Birlikler, dört ana karşı eylemde toplam 10 bin katılımcının olmasını beklediklerini açıkladı.

dpa/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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