 Af Örgütü′nden Türkiye ve YPG′ye suçlama | TÜRKİYE | DW | 28.02.2018
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TÜRKİYE

Af Örgütü'nden Türkiye ve YPG'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'yi Afrin'de sivilleri gözetmeden ateş açmakla suçladı. Örgüt YPG'nin saldırılarında da sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkei Hatay - Türkische Panzer an der Syrischen Grenze Operation Olive Branch (picture-alliance/AA/F. Aktas)

Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kürt milis gücü YPG'nin saldırılarında sivillerin de hedef olduğu suçlamasında bulundu. Örgütün basın açıklamasında, Türk ordusunun Kürt milislerin elindeki Afrin'e sivilleri gözetmeden gelişigüzel topçu ateşi açtığı, YPG'nin ise Afrin'e 20 kilometre mesafedeki Azez'ı obüs ve roket ateşi altına aldığı belirtildi. Örgüt görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamasında saldırılarda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

20 Ocak'ta Afrin harekâtını başlatan Türkiye YPG'yi PKK örgütünün uzantısı olarak görüyor. ABD ise IŞİD ile mücadelede YPG'yi destekliyor.

"Taraflara baskı yapılsın"

Af Örgütü, Türkiye ve YPG'yi sivillere yapılan saldırılara son vermeye zorlamaları için ABD, Rusya ve diğer ülkelere çağrıda bulundu. Örgütün bildirisinde "Köylerin ve kentlerin meskûn bölgelerinin rastgele topçu ateşi altına alınması son derece endişe vericidir. Top ve hedefe isabet gücü zayıf diğer silahların kullanılması uluslararası hukuka göre yasaktır. Bütün taraflar saldırılara derhal son vermelidir" denildi.

Kürt Kızılayı, Afrin'e yapılan saldırılarda şimdiye kadar 93 sivilin öldüğünü, 313 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Kürtlerin Azez'a açtıkları ateş sonucu ise dört sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını olduğu belirtildi.

DW,dpa/AG,GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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