 Adil Demirci′nin avukatı: Karara itiraz edeceğiz | TÜRKİYE | DW | 18.04.2018
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TÜRKİYE

Adil Demirci'nin avukatı: Karara itiraz edeceğiz

Türkiye'de tutuklanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi. Demirci'nin arkadaşları ise #FreeAdilDemirci (Adil Demirci'yi serbest bırakın) etiketiyle kampanya başlattı.

Adil Demirci

Adil Demirci

Türkiye'de 17 Nisan'da "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin avukatı Gülhan Kaya, DW Türkçe'ye konuştu.

Müvekkilinin YPG ile aynı safta IŞİD'e karşı savaşırken ölen üç kişinin cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı yönündeki haberleri doğrulayan Kaya, "Adil Demirci önce Metris Cezaevi'ne götürüldü. Bugün de Silivri Cezaevi'ne götürülecek. Gerekçe olarak 2013 yılında ve 2015 yıllarında katıldığı üç cenaze töreni ve bir anma etkinliği gerekçe gösterildi" dedi.

Kaya, "Söz konusu üç kişi IŞİD'e karşı savaşırken yaşamını yitirmişti. Fakat cenaze törenlerine katılmak ne Türkiye yasalarında ne de uluslararası hukukta suç. Ve bunlara ilişkin çok sayıda beraat kararı var. Yedi günlük tutukluluğa itiraz süremiz var. İtiraz edeceğiz" dedi.

İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nun kendisinden düzenli olarak bilgi aldığını belirten Kaya, "Ne yazık ki normal bir yargı süreci işlemiyor ve itirazla olumlu bir sonuç almak zor" diye konuştu.

Türkiye'de PKK'nın Suriye kolu olarak görülen PYD'nin silahlı kanadı olan YPG, Ankara tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

Alman hükümetine çağrı

Demirci'nin arkadaşları ise sosyal medyada #FreeAdilDemirci (Adil Demirci'yi serbest bırakın) etiketiyle kampanya başlattı.

DW Türkçe'ye konuşan kampanya sözcüsü Said Boluri, Demirci'nin serbest bırakılması için bu tür girişimlerinin süreceğini belirtti. Boluri, "Adil, hiçbir suç işlemedi. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşması için çağrı yapmaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin de daha aktif olmasını bekliyoruz. Adil'e farklı üniversitelerden akademisyenler de destek veriyor" ifadesini kullandı.

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 33 yaşındaki Demirci'nin sosyal hizmetler danışmanı olarak çalıştığı ve Türkiye'deki Etkin Haber Ajansı (ETHA) için de yazdığı, tatil amacıyla Türkiye'de olduğu sırada ise gözaltına alındığı bildirilmişti. Türkiye'de daha önce tutuklanan ve Aralık 2017'de serbest bırakılan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun Twitter paylaşımına göre Demirci, 13 Nisan'da Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarına yönelik operasyonda Semiha Şahin ve Pınar Gayip ile birlikte gözaltına alındı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da konsolosluk yetkililerinin, Demirci'nin avukatıyla temas hâlinde olduklarını ancak henüz Demirci'yle görüşme fırsatı bulamadıklarını açıkladı.

DW/NS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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