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AVRUPA

AB’ye sığınma başvuruları azaldı

AB ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanların sayısında 2017’nin ilk dokuz ayında düşüş kaydedildiği belirtildi. AB İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde 479 bin 650 sığınma başvurusu yapıldı.

Deutschland Berlin Symbolbild - Antrag auf Asyl in Deutschland (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

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2017'de İspanya'ya deniz yoluyla giden sığınmacı sayısı bir önceki yıla göre 3 katı artış gösterdi. Yunanistan ve İtalya'ya giden sığınmacıların sayısında ise düşüş var. (29.12.2017)

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün verdiği bilgilere göre Midilli adasındaki Moria kampında kalan sığınmacıların yaklaşık yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. (27.12.2017)

Almanya sığınma başvuruları reddedilen Fas'tan gelen çocuk sığınmacıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Çocuk sığınmacıların Fas'ın kuzeyinde açılacak barınaklara gönderilmesi bekleniyor. (25.12.2017)

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanların sayısında 2017’nin ilk dokuz ayında düşüş kaydedildi. Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelerin AB İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde, 2017 yılında ekim ayına kadar üye ülkelere toplam 479 bin 650 sığınma başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Bu sayının, 2016 yılının aynı dönemine oranla yüzde 50 daha az olduğuna dikkat çekildi. AB ülkelerine 2016’da yaklaşık 1 milyon 200 bin, 2015’te ise yaklaşık 1 milyon 250 bin sığınma başvurusu yapılmıştı.

En çok başvuru Almanya’ya

AB’ye üye ülkeler arasında Almanya, sığınmacıların tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2017 yılının Ocak-Ekim ayları arasında Almanya’ya 137 bin 385 sığınma başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Almanya’yı 103 bin 560 başvuru ile İtalya izliyor. AB içinde en az sığınma başvurusu kabul eden ülkeler ise Polonya ve Macaristan. 2017’nin ilk dokuz ayında Polonya’ya 2 bin 515, Macaristan’a ise 2 bin 445 sığınma başvurusu yapıldı.

Haberde, Avrupa çapında yapılan başvuruların yarısından azının ilk etapta kabul edildiğine dikkat çekildi. AB’de 2016 yılının ikinci yarısında kabul edilen başvuruların oranı yüzde 62 olarak kayıtlara geçerken, 2017’inin ilk yarısında bu oranın yüzde 48'e düştüğü belirtildi.

Yasa dışı yollardan girişler azaldı

Öte yandan, Heilbronner Stimme gazetesinin haberinde Almanya’ya yasa dışı yollardan giriş yapanların ve yapmaya çalışanların sayısının da 2017’de düştüğü kaydedildi. Gazetenin Federal Polis Teşkilatı’nın verilerine dayandırdığı haberde, 2016 yılında ülkeye kaçak olarak girenlerin ve girmeye çalışanların sayısının yaklaşık 111 bin olduğu, ancak 2017 yılında Kasım ayının sonuna kadar bu sayının 45 bin 792 olarak kaydedildiği ifade edildi.

Reuters/AFP/JD/BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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