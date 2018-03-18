 AB’ye iltica başvuruları yarı yarıya azaldı | AVRUPA | DW | 20.03.2018
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AVRUPA

AB’ye iltica başvuruları yarı yarıya azaldı

Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi.

Symbolbild - Flüchtlinge (Getty Images/AFP/B. Kilic)

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi. 2016 yılında yaklaşık bir milyon 200 bin kişi AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuştu.

Başvurularda ilk sırayı yine sekiz yıldır süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, Afganistan ve Irak vatandaşları aldı. İstatistiklere göre ilticacıların 102 bin 400'ü Suriye, 47 bin 500'ü Irak ve 43 bin 600'ü Afganistan vatandaşı.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Umut limanı

    Yunan kenti Patras açıklarında bir feribot seferi. Birçok mülteci, Patras ile çeşitli İtalyan kentleri arasında gidip gelen gemilerden birine binebilmeye çalışıyor. Patras, Türkiye-Yunanistan-İtalya hattında önemli bir nokta.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Gece kampı

    Mülteciler geceyi, eski terkedilmiş sanayi tesislerinde geçiriyor. Burada kendilerine geçici olarak küçük çadırlar kuruyorlar. Aralarında çok sayıda çocuk da var. Bir çoğu bir şans elde etmek için aylarca bekliyor. Her yeni gün, "bu kez nihayet başaracağım" umuduyla başlıyor.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    İlk engel

    Rıhtımı çevreleyen parmaklıklar, mültecilerin feribotlara binmek için aşması gereken engellerden sadece bir tanesi. Güvenlik önlemleri son yıllarda aşırı derecede sıkılaştırıldı. Yunanistan ve İtalya, Schengen Bölgesi’nin birer parçası olsa da, sıkı pasaport kontrolleri uygulanıyor.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    İkinci engel

    Mültecileri, ilk parmaklıkları ve limanın tamamını aşmaları halinde ikinci bir engel bekliyor. Feribotlara ulaşmak için bir parmaklık daha aşmaları gerekiyor ve sadece en hızlıların şansı var. Yaz mevsiminde turist sayısı arttığından mülteciler için daha kolay oluyor. Kalabalıkların arasına karışıyorlar.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Kamyon brandası

    Mültecilerin çoğu liman alanı dışında ya da içinde İtalya’ya feribot ile geçecek bir kamyon bulmaya çalışıyor. Bazı sürücüler insan tacirleriyle birlikte çalışıp, mültecilerin bu durumundan para kazanmaya çalışıyor. Ancak, insan kaçakçılığı konusunda ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/Hellenic Coast Guard)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Saklanma yerleri

    Kaçanlar, yakalanmamak için sürekli yeni teknikler geliştiriyor. Yunan polisi de duruma son teknoloji ile karşı koymaya çalışıyor. X-ray kameralarla donatılmış küçük bir araç, liman alanında devriye dolaşarak büyük kamyonları inceliyor. Bununla birlikte sadece rastgele kontroller yapılıyor.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Saklananlar aranıyor

    Çok sayıda polise arama köpekleri de eşlik ediyor. Bu yüzden mültecileri saklandıkları yerde bulmaları çok zor olmuyor. Geçici olarak gözaltına alınan mülteciler kısa sürede serbest bırakılıyor. Ertesi gün tekrar deneyecekler. Saklanmanın tehlikeleri de var. Gittikçe artan sayıda mülteci araç içinde boğularak hayatını kaybediyor.

  • Bildergalerie Flüchtlinge im Hafen von Patras (Reuters/A. Konstantinidis)

    Mültecilerin yeni umudu Patras

    Parmaklıkları aşmak…

    Mültecilerin büyük çoğunluğu polis tarafından hemen liman bölgesinden uzaklaştırılıyor. Grup için çıkarılacak bir karışıklık polisi şaşırtmak için bir fırsat olarak görülüyor. Mülteciler parmaklıkları aşmayı günde birkaç kez ve hatta bazen yıllarca deniyor. Biri başardığında diğerleri için umut yeniden yeşeriyor.


Başvuruların 198 bini (%31) Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 126 bin 600 (%20) başvuruyla İtalya, 91 bin 100 (%14) ile Fransa, 57 bin (%9) ile Yunanistan, 33 bin 300 (%5) ile İngiltere ve 30 bin 400 ile İspanya takip ediyor.

Geçen yıl kaydedilen istatistikler Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizinin zirve yaptığı 2015 ve 2016 yılarının gerisinde. 2014 yılında ise iltica başvurusunda bulunanların sayısı 563 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa Birliği mülteci akışını kontrol altına almak için 2016 yılında Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalamıştı.

AFP / EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

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