 AB′nin gümrük misillemesi yürürlüğe giriyor | EKONOMİ | DW | 20.06.2018

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EKONOMİ

AB'nin gümrük misillemesi yürürlüğe giriyor

Brüksel ABD'den ithal edilen kot pantolon, viski ve motosiklet gibi bazı ürünlere getirilecek ek gümrük vergisinin Cuma günü yürürlüğe gireceğini açıkladı. AB'den "Bu noktaya gelmek istemezdik" yorumu geldi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uygulayacağı ek gümrük vergisinin Cuma günü yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, bugün yaptığı açıklamada "Bu noktaya gelmek istemezdik" diye konuştu. ABD'nin "tek taraflı" kararından ötürü AB'nin önünde "başka seçenek kalmadığını" kaydeden Malmström, ABD getirdiği vergi kararını geri çektiği takdirde AB'nin karşı önlemlerinin de kaldırılacağını dile getirdi.

AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulama kararı alması üzerine misilleme kararı almıştı. Trump'ın AB, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması kararı Haziran ayı başından beri yürürlükte.

İki aşamalı misilleme

AB'nin yeni uygulaması kapsamında viski, kot pantolon, fıstık ezmesi ve motosikletin de aralarında bulunduğu ABD ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Brüksel'in hedefinde toplam 6,4 milyar değerinde ABD malı bulunuyor. Bu rakam, Washington'ın uygulamasındaki gümrük değeriyle aynı.

Söz konusu vergiler, ilk aşamada ABD'den yıllık 2,8 milyar euro değerinde ithalatı kapsayacak. İkinci aşamada ise AB, 2021 yılından itibaren 3,6 milyar euro değerinde ithalata ek vergi getirmeyi planlanıyor.

ABD ürünlerine getirilecek ek gümrük vergisinin, Avrupalı tüketiciler için fiyat artışlarını beraberinde getirmesi bekleniyor.

AB'nin 28 üyesi ülke, AB Komisyonu'nun misilleme planını geçen hafta oy birliğiyle kabul etmişti.

Ticaret savaşı kızışıyor

Trump'ın getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle ABD, şu anda birçok ülkeyle "ticaret savaşı" içerisinde bulunuyor.

Trump, geçen Cuma günü Çin'den ithal edilen 1102 ürüne 42,7 milyar euro değerinde ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Pekin de bunun üzerine 50 milyar dolar değerinde bir misilleme kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya da ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Trump ayrıca AB üretimi otomobillere de ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını dile getirmişti. Hayata geçtiği takdirde bu vergiden en çok Alman üreticiler etkilenecek.

dpa,rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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