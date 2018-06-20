AB'nin ABD'ye karşı gümrük vergileri yürürlükte

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki gümrük vergisi tartışması yeni bir boyut kazandı. Avrupa Birliği ABD'den ithal edilen kot pantolon, viski ve fıstık ezmesi gibi ürünlere ek gümrük vergisi getirdi. Vergi gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamanın ithal edilen birçok üründe fiyat artışına yol açması bekleniyor.

Sanayi Odası: Konjonktür açısından tehlikeli

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi tartışmasının konjonktür açısından ciddi bir tehlike teşkil ettiğini söyledi. Stuttgarter Zeitung'a açıklama yapan DIHK Genel Müdürü Martin Wansleben Alman ekonomisi açısından kalifiye eleman açığının yanı sıra ticaret gerginliğinin de ekonomik büyüme açısından büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Wansleben ihracatta tablonun beklentilerden kötü göründüğünü sözlerine ekledi.

Martin Wansleben

DIHK, Mayıs ayı sonunda Alman ekonomisinin 2018 için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 2,2'ye çekmişti.

Alman Perakendecileri Dış Ticaret Birliği (AVE) ise Almanya'da tüketicilerin fiyat artışına hazırlıklı olması gerektiğini açıkladı. AVE Başkanı Matthias Händle, "Gıda maddelerinde fiyat artışı en kısa sürede hissedilecektir. Çünkü kâr marjı özellikle düşük. Tekstilde ise anlaşmalar uzun vadeli yapıldığı için fiyat artışı daha geç hissedilecektir" dedi.

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulama kararı alması üzerine misilleme kararı almıştı. Trump'ın AB, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması kararı Haziran ayı başından beri yürürlükte.

Hangi ürünler gümrük vergisi kapsamında?

AB'nin yeni uygulaması kapsamında viski, kot pantolon, fıstık ezmesi ve motosikletin de aralarında bulunduğu ABD ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanıyor. Söz konusu vergiler, ilk aşamada ABD'den yıllık 2,8 milyar euro değerinde ithalatı kapsayacak. İkinci aşamada ise AB, 2021 yılından itibaren 3,6 milyar euro değerinde ithalata ek vergi getirmeyi planlanıyor.

AB'nin 28 üyesi ülke, AB Komisyonu'nun ek gümrük vergisi planını geçen hafta oy birliğiyle kabul etmişti.

dpa,rtr,AFP/ HT,CÖ

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