 Abdullah Gül: Aday değilim | TÜRKİYE | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Abdullah Gül: Aday değilim

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine yönelik geniş bir mutabakat oluşmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Gül, AKP içinden eleştirilere de üstü kapalı yanıt verdi.

Der türkische Präsident Abdullah Gül (A.Kisbenede/AFP/GettyImages)

AKP'li eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, adaylığına yönelik günlerdir süren spekülasyonlara yönelik Cumartesi günü açıklama yaptı. Gül, kendi isteği ve talebi dışında adaylığının gündeme getirildiğini ancak geniş bir mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle aday olmayacağını belirtti.

"Bir faninin ulaşabileceği tüm makamlara ulaşmış bir insanım. Ben tüm bu yolları yürüdüm ve şerefle temsil ettim. Ne ben ne ailem her hangi bir arzu ve beklenti içinde değiliz" diyen Gül,  24 Haziran'da aday olmayacağını duyurdu.

Gül, ülkedeki kutuplaşma ve siyasi atışmalara dikkat çekerek, seçimlerden beklentisinin aydınlık bir Türkiye olduğunu söyledi.

Önerdiğimiz linkler

Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Akşener CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Ünal ve Grup Başkanvekili Elitaş ise BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü. (25.04.2018)

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti'nin, CHP'nin sıfır baraj önerisine HDP'nin dışarıda kalması şartıyla olumla baktığını söyledi. (24.04.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 CHPli milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi. (23.04.2018)

Kendisinin ve ailesinin tek beklentisinin geleceği güçlü, çocukların barış içinde yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye olduğunu ifade eden Gül, birçok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeylerin kendisi için mazi olduğunu vurguladı.

Gül, erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, isminin bilgisi dışında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirtti. Abdullah Gül, "Benim bilgi ve tecrübememe siyaset ve devlet anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır" dedi.

"Mutabakat oluşsaydı sorumluluk almaktan uzak durmazdım"

Cumhurbaşkanlığından sonra aktif bir siyaset içinde olmayacağını açıkladığını ve olmadığını da hatırlatan Gül, bu nedenle arkadaşlarının düğün davetlerine bile gitmekten imtina ettiğine dikkat çekti.

Ancak Gül bunun, tüm bilgi ve birikimimi kendisine saklayacağı, memleketle ilgili konularda kayıtsız kalacağı anlamına da gelmediğini belirterek, geniş kapsamlı bir mutabakat sağlansaydı, sorumluluk almaktan uzak durmayacağını da sözlerine ekledi.

Gül, "Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir sorumluluk üstlenmem talebi ortaya çıktığında, sorumluluktan uzak durmayacağımı da söylemişimdir" şeklinde konuştu.

Gül, kendisine yönelik birçok eleştiriye de, "Seçim kampanyası, polemikler bunlar benim siyaset anlayışıma yakışmaz" sözleriyle yanıt verdi.  AKP içinden gelen olumsuz eleştirilere karşı da, partinin kurucuları arasında olduğunu hatırlatarak, partinin değerlerini onaylamaya devam ettiğini söyledi.
Video izle 01:39

Erken seçimler hakkında vatandaş ne düşünüyor?

Gül açıklamasının sonunda gazetecilerden soru almadı. Polemiklere girmek istemediğini belirten Gül, bunun anlayışla karşılanmasını istedi.

Türk basınında çıkan haberlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın adaylıktan vazgeçirmek için Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddia edilmişti.

DW,GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Erken seçimler hakkında vatandaş ne düşünüyor?  

Benzer içerik

Deutschland | Türken stehen für Referendum an

Almanya’da 24 Haziran kaygısı 26.04.2018

Alman siyasetçiler Türkiye'deki seçim kampanyasının Almanya'ya taşınmasından endişeli. DW Türkçe'ye konuşan Hristiyan Demokrat politikacı Michael Brand, “Türkiye seçim kampanyasının Almanya’da yeri yok” dedi.

Deutschland Heiko Maas (SPD), Außenminister

Alman Dışişleri Bakanı'ndan 24 Haziran açıklaması 24.04.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, New York'ta yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Almanya'nın getirdiği seçim kampanyası yasağına uyacağını düşündüğünü söyledi.

Türkei Referendum Auszählung

Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran açıklaması 22.04.2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da seçime girebilecek partileri açıkladı. Buna göre İYİ Parti seçime katılabilecek.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Wahlen Wahlbeobachter Oy ve Ötesi (DW/C. Roman)

Sandık güvenliği için #GüvenVer kampanyası

24 Haziran’da yapılacak erken seçim sandık güvenliği konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. "Oy ve Ötesi Derneği", seçim kanununda yapılan değişikliklere karşı #GüvenVer kampanyası başlattı. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 