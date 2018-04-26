Abdullah Gül: Aday değilim

AKP'li eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, adaylığına yönelik günlerdir süren spekülasyonlara yönelik Cumartesi günü açıklama yaptı. Gül, kendi isteği ve talebi dışında adaylığının gündeme getirildiğini ancak geniş bir mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle aday olmayacağını belirtti.

"Bir faninin ulaşabileceği tüm makamlara ulaşmış bir insanım. Ben tüm bu yolları yürüdüm ve şerefle temsil ettim. Ne ben ne ailem her hangi bir arzu ve beklenti içinde değiliz" diyen Gül, 24 Haziran'da aday olmayacağını duyurdu.

Gül, ülkedeki kutuplaşma ve siyasi atışmalara dikkat çekerek, seçimlerden beklentisinin aydınlık bir Türkiye olduğunu söyledi.

Kendisinin ve ailesinin tek beklentisinin geleceği güçlü, çocukların barış içinde yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye olduğunu ifade eden Gül, birçok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeylerin kendisi için mazi olduğunu vurguladı.

Gül, erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, isminin bilgisi dışında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirtti. Abdullah Gül, "Benim bilgi ve tecrübememe siyaset ve devlet anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır" dedi.

"Mutabakat oluşsaydı sorumluluk almaktan uzak durmazdım"

Cumhurbaşkanlığından sonra aktif bir siyaset içinde olmayacağını açıkladığını ve olmadığını da hatırlatan Gül, bu nedenle arkadaşlarının düğün davetlerine bile gitmekten imtina ettiğine dikkat çekti.

Ancak Gül bunun, tüm bilgi ve birikimimi kendisine saklayacağı, memleketle ilgili konularda kayıtsız kalacağı anlamına da gelmediğini belirterek, geniş kapsamlı bir mutabakat sağlansaydı, sorumluluk almaktan uzak durmayacağını da sözlerine ekledi.

Gül, "Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir sorumluluk üstlenmem talebi ortaya çıktığında, sorumluluktan uzak durmayacağımı da söylemişimdir" şeklinde konuştu.

Gül, kendisine yönelik birçok eleştiriye de, "Seçim kampanyası, polemikler bunlar benim siyaset anlayışıma yakışmaz" sözleriyle yanıt verdi. AKP içinden gelen olumsuz eleştirilere karşı da, partinin kurucuları arasında olduğunu hatırlatarak, partinin değerlerini onaylamaya devam ettiğini söyledi.

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Gül açıklamasının sonunda gazetecilerden soru almadı. Polemiklere girmek istemediğini belirten Gül, bunun anlayışla karşılanmasını istedi.

Türk basınında çıkan haberlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın adaylıktan vazgeçirmek için Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddia edilmişti.

DW,GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe