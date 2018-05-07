 ABD′nin Kudüs′teki büyükelçiliği bugün açılıyor | DÜNYA | DW | 14.05.2018
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DÜNYA

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliği bugün açılıyor

ABD uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açacak. İsrail Başbakanı Netanyahu tüm ülkelere aynı adımı atma çağrısı yaparken, Filistinliler protesto hazırlığında.

Israel Jerusalem Schild zur neuen US Botschaft (picture-alliance/AA/M. Alkharouf)

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD büyükelçiliğinin bugün açılışının yapılması bekleniyor. Filistinliler geniş çaplı protestolara hazırlanırken, İsrail tarafı geceyi kutlamalarla geçirdi.

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Açılışta ABD'yi temsilen yer alacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir heyet eşliğinde Pazar günü İsrail'e ulaştığı bilgisi verildi. Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de bugün açılışa katılması bekleniyor. Açılış töreni öncesinde büyükelçilik çevresinde bin polisin görevli olacağı belirtiliyor.

Netanyahu: Tüm ülkeler aynı adımı atmalı

ABD'nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazar akşamı tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs'e taşıma çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda ABD'li temsilcilerle yapılan kutlamada konuşan Netanyahu, ABD'nin attığı bu adımın doğru olduğunu ve barışa hizmet ettiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu'nun, "barışın bir yalanın üzerine tesis edilemeyeceğini söylediği" belirtildi.

Binlerce İsrailli de Pazar akşamı Kudüs'ün Altı Gün Savaşı ile "yeniden birleşmesini" kutladı. 1967 yılındaki savaşta İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.

Doğu Kudüs'ün statüsüne ilişkin iki taraf arasında uzun yıllardır süren barış görüşmelerine rağmen uzlaşma sağlanamıyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kuracakları bir devletin başkenti olarak kabul ediliyor.

Bir milyon kişi protesto edecek

Bugün yapılacak açılış öncesi bir milyona yakın kişinin Gazze Şeridi'nde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Ramallah kentinde de binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüş planlandı. Filistinlilerin protesto gösterilerinde İsrail güvenlik güçleri ile arbede yaşanmasından endişe ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılı Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve açıklaması nedeniyle uluslararası alanda büyük tepki görmüştü. Trump, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin de Kudüs'e taşınacağını ilan etmişti.

Amerikan Kongresi 199 yılında Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını öngören bir kararı kabul etmişti. Ancak o dönemden bu yana hiçbir ABD Başkanı bu kararı hayata geçirmemiş sadece kararın süresini altı ayda bir uzatmakla yetinmişti.
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Filistinliler "Öfke Günü"nde polisle çatıştı

DW,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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