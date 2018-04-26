 ABD′nin en sert kürtaj yasası kabul edildi | DÜNYA | DW | 02.05.2018
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DÜNYA

ABD'nin en sert kürtaj yasası kabul edildi

ABD'nin Iowa eyaleti, ülkede bugüne kadarki en sert kürtaj yasa tasarısını kabul etti. Yasa, ceninin kalp atışlarının duyulduğu andan itibaren kürtaj yapılmasını yasaklıyor.

USA Demo gegen Abtreibung (Getty Images/AFP/M. Ngan)

ABD'nin Iowa eyaletinde ülkede bugüne kadarki en sert kürtaj yasası kabul edildi. Cumhuriyetçileirn çoğunlukta olduğu Eyalet Senatosu'nda 17'ye karşı 29 oyla kabul edilen yasa tasarısı Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı. Yasa tasarısı, ceninin ilk kalp atışlarının duyulmaya başlandığı andan itibaren hamileliğe son verilmesini yasaklıyor. Ceninin kalp atışları altı ila yedi haftalık iken duyulmaya başlanıyor. Bu denli sert kürtaj yasağı, birçok kadının bu dönemde henüz hamile olduğunu dahi bilmediği gerekçesiyle tepki topluyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Iowa valisinin onayı gerekiyor.

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ABD’nin pek çok kentinde kürtaj karşıtları sokaklara çıktı. Yaklaşık 45 eyalette toplam 200 gösteri düzenlendi. (12.02.2017)

ABD'de Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump'ın 'Kürtaj olan kadın cezalandırılmalı' açıklaması büyük tepki topladı. Trump tepkiler üzerine bir düzeltme yayınladı. (31.03.2016)

Valinin onaylayacağı tahmin ediliyor

Görüşmeler sırasında Demokrat Parti sıralarından tasarıya sert eleştiriler geldi. Demokrat üye Vicky Lensing, meclis üyelerinin kadınlar adına tıbbi kararlar verme yetkisi olmadığını söyledi.

Kadının hayati tehlike ile karşı karşıya olması ve tecavüz vakaları yasanın istisnaları arasında yer alıyor. Cumhuriyetçi Vali Kim Reynolds, yasa tasarısı ile ilgili olarak henüz görüş bildirmedi. Reynolds, kürtaja karşı tutumuyla biliniyor. Valiliğin basın sözcüsü açıklamasında, Valinin yasa tasarısını imzalayacağını belirterek, "Vali Reynolds yüzde yüz yaşamın savunucusu ve henüz doğmamış yaşamlar için mücadelesini sürdürecek" dedi.

Karşıtlar için yargı yolu açık

Iowa'da yürürlükteki düzenlemeler doğrultusunda 20'nci haftadan sonra kürtaj yapılması yasak. Tasarının yasalaşması halinde, yasa mahkemeye götürülebilecek. Daha önce Kuzey Dakota ve Arkansas eyaletlerinde kabul edilen benzer kürtaj yasalarına yapılan itirazlar eyalet mahkemeleri tarafından geri çevirmişti. Böyle bir durumda yasa hakkındaki nihai kararı Yüksek Mahkeme verecek.

Reuters/DW,BÖ/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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