ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi kararına tepki

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma kararınınardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karardan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Antonio Guterres, "BM'nin insan hakları mimarisi dünya genelinde insan haklarını korunması ve desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ABD'nin kararını eleştirdi. Kuruluş İcra Direktörü Kenneth Roth, "Trump yönetiminin çekilmesi tek boyutlu insan hakları politikasının üzücü bir yansımasıdır" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD’nin konseyden çıkma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti. Netanyahu, "Önyargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bu organizasyon, insan haklarını koruma görevine ihanet etti" dedi.

ABD'nin konseyden çıkması öncesinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin Meksika sınırında yasa dışı göçle mücadelede izlediği "sıfır hoşgörü" politikasını ve özellikle de Meksikalı çocukların ailelerinden ayrılmasını eleştirmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ABD Dışişleri Bakanı Mika Pompeo ülkenin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma kararını kamuoyuna duyurdu

Haley ve Pompeo'dan basın toplantısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ABD Dışişleri Bakanı Mika Pompeo ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin "iki yüzlü ve kendine hizmet eden" bir organizasyon olarak nitelendirdiği İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini duyurmuştu. "Konseyin insan hakları ile alay ettiğini ve adını hak etmediğini" savunan Haley, konseyin "kronik bir şekilde İsrail’e karşı taraflı olduğunu" kaydetti. Pompeo ise açıklamasında, "Konseyin İsrail'e karşı belgelenmiş önyargısı insafsızca. Konsey kurulduğundan bu yana İsrail'e yönelik, dünyanın geri kalanına karşı olduğundan daha fazla kınama kararı aldı" dedi.

47 ülkeden oluşan BM İnsan Hakları Komisyonu 2006 yılında kuruldu. O dönem ABD Başkanı olan George W. Bush organizasyona katılmayı reddetmişti. ABD Barack Obama bakanlığı döneminde 2009 yılında konseye üye oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi sonrasında 2017 yılı ocak ayından itibaren ABD BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan ayrıldı.

rtr/AFP, HT, BÖ

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