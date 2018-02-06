 ABD′li yetkili: Tillerson Afrin konusunda Ankara′ya baskı yapacak | DÜNYA | DW | 09.02.2018
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DÜNYA

ABD'li yetkili: Tillerson Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'den Afrin harekâtını dizginlemesini isteyeceği belirtildi. ABD'li yetkililere göre, Tillerson'ın Ankara temasları "zorlu geçecek".

Mexiko NAFTA-Verhandlungen | Rex Tillerson (Reuters/H. Romero)

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta Ankara'yı ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin harekâtını dizginlemesi için Türkiye'ye baskı yapacak.

Tillerson'ın 11-16 Şubat tarihleri arasında planlanan Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'i kapsayan gezisi hakkında gazetecilere bilgi veren yetkili, her durakta zorlu görüşmeler olacağını belirtti. Ankara ziyaretine özellikle dikkat çeken yetkili, "Afrin'deki operasyonları konusunda ve Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattı boyunca itidalli olmalarını isteyeceğiz. Zorlu bir görüşme olacak" dedi.  

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen dışişleri yetkilisi, "Zor bir dönem. Söylemler sert. Türkler öfkeli ve bu onlarla iş yapmanın zor olduğu bir dönem. Ancak inanıyoruz ki temelde hâlen ortak çıkarlarımız var" diye konuştu.

Büyükelçi Kılıç'tan açıklama

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ise gazetecilere yaptığı açıklamada Afrin harekâtını savunarak ABD'nin operasyonun kapsamının sınırılandırılması yönündeki taleplerini eleştirdi. Beyaz Saray yönetimine YPG'ye yaptıkları yardımları durdurmaları çağrısında bulunan Kılıç, YPG'yi kastederek "Bu tehdide son vereceğiz" dedi. 

Türkiye YPG'ye destek nedeniyle tepkili

NATO müttefiki Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler; Suriye politikası, özellikle de YPG nedeniyle gergin durumda. Washington'ın, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi IŞİD'le mücadele adına silahlandırması Ankara'nın tepkisini çekiyor. 20 Ocak'tan bu yana YPG'nin kontrolünde olan Afrin'e askeri harekât düzenleyen Türkiye, ABD'nin bölgeye silah desteğini kesmesini istiyor.

Amerikan askerleri Menbiç'te bulundukları mevzilerden sınır hattını gözlüyor.

Amerikan askerleri Menbiç'te bulundukları mevzilerden sınır hattını gözlüyor.

Afrin'in ardından ABD askerlerinin de bulunduğu Menbiç'e operasyon düzenlemeyi planladığı açıklayan Türkiye, Washington'dan buradaki birliklerini çekmesini talep etmişti. Beyaz Saray yönetimi ise buna olumsuz yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ankara ziyareti sırasında Tillerson'a Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkların açıkça anlatılacağını ve YPG'ye yardımı kesmelerini isteyeceklerini söylemişti.

Tillerson'ın Ankara temaslarına, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster da eşlik edecek.

rtr/GY, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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