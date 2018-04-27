ABD’li büyükelçiden Avrupa’daki sağcı politikacılara destek

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, sağ popülist Amerikan haber portalı Breitbart'a verdiği röportajda Avrupa iç siyasetindeki konjonktürel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kıtada yükselen muhafazakâr dalganın kendisini heyecanlandırdığını" söyleyen Gnerell, Avrupa’nın sağcı hükümetlerini ve çiçeği burnunda sağcı liderlerini güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi. “Avrupa çapında çok sayıda muhafazakârın kendisiyle iletişime geçerek bir yeniden dirilişin olduğunu ifade ettiğini” belirten Gnerell, muhafazakâr politikacılara verilen bu desteğin temelinin “solun başarısızlığa uğrayan politikalarında” aranabileceğini savundu. Gnerell, "sessiz çoğunluk” olarak tanımladığı sıradan çalışanların; göç politikaları, vergi indirimi, girişimcilerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gibi konularda görüş beyan edebilen politikacılara verdiği desteğin oldukça geniş çaplı olduğunu ifade etti.

Gnerell, desteklediği sağcı politikacıların isimlerini vermekten de çekinmedi. Avusturya’nın aşırı sağcı başbakanı Sebastian Kurz'a derin bir saygı ve hayranlık beslediğini söyleyen Gnerell, 31 yaşındaki politikacıyı bir "rock yıldızı" olarak nitelendirdi.

Alman ordusuna eleştiri

ABD’li büyükelçi, Berlin’in savunma harcamaları politikasını da ağır bir biçimde eleştirerek, Almanya’nın kısıtlı savunma harcamaları nedeniyle caydırıcı bir orduya sahip olmadığını iddia etti.

"Alman yetkililer, diplomaside başarı elde etmek için arkanızda güvenilir bir askeri güç tehdidi olması gerektiğini biliyor” diye konuşan Grenell, "Bu, hâlihazırda Almanya’nın diplomasi diyaloğunda eksik olan unsurlardan biri; zira şu anda güvenilir bir askeri güç tehdidinden yoksunlar” dedi. Berlin Büyükelçisi, yetersiz savunma harcamalarının federal ordunun gerektiğinde harekete geçme kapasitesini de düşürdüğünü öne sürdü. “Alman yetkililer, hazırlıklı olmamanın ciddi bir sorun teşkil ettiğinin bilincinde” diyen Grenell, Almanya'nın işler durumda bir denizaltısının bulunmadığını hatırlatarak, “Şu anda (Almanya’nın) hazır durumda bir ordusu yok” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

Grenell, Almanya’nın NATO içindeki rolüne de değindi. ABD’li büyükelçi, NATO müttefiklerinin ülkenin durumunu kamuoyunda dile getirerek Almanya’yı harekete geçmeye zorlayabileceğini söyledi. "NATO üyelerinin herhangi bir askeri müdahale hâlinde destek vermeye zorlanması gerektiğini" savunan Grenell, “ABD askeri müdahalelere katılmamak için öne sürülen bahaneleri artık kabul etmeyecektir” diye konuştu.

Grenell'in açıklamalarına tepkiler

ABD’li büyükelçinin Avrupa iç siyasetiyle ilgili yorumları tepkilere neden oldu.

Brookings Enstitüsü ABD ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Tom Wright attığı tweet'te, Grenell'in söz konusu açıklamalarının Trump yönetiminin tarafsızlık söylemiyle çeliştiğine dikkat çekti:

"ABD'nin Almanya Büyükelçisi Ric Grenell'den Breitbart'a skandal röportaj. Düzen karşıtı muhafazakârları güçlendirmek için Avrupa’nın iç politikasına müdahale edeceğini söylüyor. Trump yönetiminin tarafsızlığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın duruşuyla doğrudan bir çelişkiye işaret ediyor.”

Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy de Grenell’in röportajının "korkunç" olduğunu savundu:

"Gnerell’e bu makamın siyasete alet edilmesine ilişkin endişelerimi ifade ettiğimde bana, büyükelçi olduğunda politikadan uzak duracağının şahsen teminatını vermişti. Bu röportaj korkunç, büyükelçiler yurt dışındaki herhangi bir siyasi partiyi güçlendirmemeliler."

2012 yılından 2014'e kadar ABD’nin Moskova Büyükelçiliği görevini yürüten Michael McFaul da Grenell’in açıklamalarını doğru bulmadığını ifade ederek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ülkenin resmi politikası konusunda açıklama yapmaya davet etti:

“Bu yanlış. Pompeo'nun hemen şimdi resmi ABD politikasını açıklığa kavuşturması gerekiyor.”

DW/SÖ,CÖ

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