 ABD’li öğrenciler protesto turuna çıktı | DÜNYA | DW | 16.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD’li öğrenciler protesto turuna çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan okul katliamından kurtulan öğrenciler silah yasasının sertleştirilmesi talebiyle ülke genelinde protesto eylemleri başlattı. Gösterilerin ilk adresi Chicago’ydu.

USA Chicago Friedensdemonstration für strengeres Waffenrecht (picture alliance/ZUMAPRESS.com/R. Majewski)

ABD'nin Parkland kentinde gerçekleşen ve 17 kişinin öldüğü okul katliamından kurtulan öğrenciler bireysel silahlanmaya karşı ülke çapında protesto eylemleri başlattı. İlki Cuma günü Chicago'da yapılan eylemler 20 eyalette 50 farklı yerde düzenlenecek. Öğrenciler otobüsle kentten kente giderek silah yasasının sertleştirilmesini talep edecek ve genç seçmenlerden ABD Kongre seçimlerinde oy kullanmak için kayıt yaptırmalarını isteyecek.

Tur, silahlı şiddetin yoğun yaşandığı bir kent olması nedeniyle Chicago'dan başladı. Bu yıl 950 silahlı saldırı vakasının yaşandığı Chicago'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Chicago'daki ilk eylemde Parkland öğrencileri sadece kamuoyunda ses getiren okul katliamlarına değil günlük silahlı şiddet olaylarına da dikkat çekmek istediklerini söyledi.

USA Chicago Friedensdemonstration für strengeres Waffenrecht (picture alliance/ZUMAPRESS.com/R. Majewski)

ABD'de her yıl yaklaşık 30 bin kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybediyor.

Parkland'daki saldırıdan kurtulan öğrencilerden Kyrah Simon binden fazla gösterici önünde yaptığı konuşmada "Seslerimiz ve sesleriniz her şeyden daha güçlü bir biçimde birleşti" dedi. Gösteride Chicago'dan öğrenciler de söz aldı. Kardeşi bir kilisenin otoparkında öldürülen Trevon Bosley "Chicago'da her gün insanlar hayatını kaybediyor, hem de herhangi bir şey yanlış yapmadıkları halde" dedi.

Gösteriye şarkıcı ve oyuncu Jennifer Hudson ve Chicagolu rap sanatçısı Chance The Rapper gibi ünlü isimler de katılarak destek verdi. Ünlü hiphop grubu The Black Eyed Peas'ten Will.i.am "psikopatların savaş silahlarıyla ortada dolanmaması için düzgün silah yasalarına" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Parkland öğrencileri Cumartesi günü muhafazakar bir nüfusa sahip olan Naperville'de bir gösteri düzenleyecek. Kansas, Iowa ve Wisconsin gibi eyaletlerin de öğrencilerin programında yer aldığı belirtiliyor.

Video izle 01:09
Şimdi canlı
01:09 dk

ABD’de silah karşıtı öğrenci protestoları

Parkland'daki saldırı

14 Şubat tarihinde Parkland'daki bir lisede gerçekleşen saldırıda bir öğrenci yarıotomatik bir silahla 17 kişiyi öldürmüştü. Saldırıya tepki olarak Mart ayı sonunda "Hayatımız İçin Yürüyüş" (March For Our Lives) adıyla birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti. Washington'da Beyaz Saray ile Kongre binası Capitol Hill arasında düzenlenen yürüyüşe 800 binden fazla kişi katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan silah lobisi Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) 4 Mayıs tarihinde düzenlenen yıllık toplantısında silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence vermişti.

AFP/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'de "Bir daha asla" yürüyüşleri

Florida'daki bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası bir milyondan fazla ABD'li, ülkenin birçok kentinde silahlanma karşıtı protesto gösterilerine katıldı. (25.03.2018)  

ABD'de silah lobisi geri adım atmıyor

ABD'nin en büyük silah lobisi NRA, bireysel silahlanmaya daha sıkı denetim öngören yasa değişikliği taleplerini desteklemediğini açıkladı. (26.02.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

ABD’de silah karşıtı öğrenci protestoları  

Benzer içerik

USA Justizminister Jeff Sessions Rede EOIR Training

ABD şiddet mağduru göçmenlere sığınma hakkını kısıtladı 12.06.2018

Eşinden şiddet gören El Salvadorlu bir kadının davasında görüş bildiren ABD Adalet Bakanı Sessions, aile içi veya çetelerden kaynaklanan şiddet nedeniyle göçmenlere iltica hakkı tanınmayacağını belirtti.

USA Donald Trump besucht NRA

Trump’tan silah lobisine destek 05.05.2018

ABD Başkanı Trump, Amerikan silah lobisi NRA’in yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence verdi.

Israel Protesten in Gaza

ABD Gazze'deki şiddet olaylarının soruşturulmasını engelledi 15.05.2018

Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kolumbien ELN-Kämpfer (Getty Images/AFP/L. Robayo)

Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı

Devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı. 

FOTO-GALERİ

Aslan kentin simge hayvanı. Singa, Sanskritçe aslan demek. Singapur aslan kadar güçlü anlamında. Bir liman kentiyken Asya’nın örnek metropolü olarak gelişti. Balık kuyruklu bir aslan olan Merlion heykeli, şehrin simgelerinden.

Bir Singapur molası

Singapur temiz sokaklar, şık gökdelenler ve mükemmel yemeklerin ülkesi. İşte fotoğraflarla büyüleyici Asya metropolü. 