AB′den Türkiye′ye vize serbestisi şartı | AVRUPA | DW | 16.02.2018

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye vize kolaylığı konusu görüşüldü. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda AB Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

Türkiye uzun süredir Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6 Şubat'ta bir özel televizyon kanalına verdiği demeçte, AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanıması için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriteri tamamladığını söyleyerek, "Bize göre bu 72 kriteri tamamladık. Artık top AB'de" açıklamasını yapmıştı.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi. Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hala tatmin edici olmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya gelecek.

Afrin operasyonu görüşüldü

AB dışişleri bakanları buluşmalarında Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu da görüştü. Bakanlar operasyonda siviller konusundaki endişelerini dile getirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de askeri operasyonların amacının bugüne dek olduğu gibi IŞİD'le mücadele olması gerektiğini, AB'nin BM'nin Suriye'de barış için yürüttüğü süreci desteklediğini, bunun Suriye'de güvenilir bir siyasi geçiş için tek yol olduğunu ifade etti.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Ekaterine Zaharieva ise Türkiye'nin güvenlik konusundaki kaygılarını anladığını belirtti ve "Ancak bizler doğal olarak operasyonda sivil ölümlerinden ve Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz" dedi.

Çelik: IŞİD'le mücadele zayıflamaz

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sofya'daki toplantıya katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, toplantıda Afrin'e yönelik operasyona ilişkin ayrıntılı bilgi verdiğini belirterek, "Bazı kaygılar ve endişeler sürekli olarak dile getiriliyor. Özellikle vurguladığım konular şunlardır. Zeytin Dalı Operasyonu kayıtsız şartsız uluslararası hukuka uygun bir operasyondur. Türkiye'nin etrafında bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bu terör koridoruna karşı en güçlü şekilde tepki vermemizden daha doğal bir şey yoktur" dedi.

AB Bakanı Çelik, operasyonun IŞİD'le mücadeleyi zayıflatabileceği yönündeki değerlendirmelere de değindi. Çelik şöyle konuştu:

Ömer Çelik

"Tam tersi olduğu açıktır. Rakka'da olduğu gibi, Afrin'de de PKK'nın PYD ve YPG ile yakın ilişki içerisinde olduğu nettir. Üstelik, PYD'nin hakimiyet kurduğu bölgelerde güvenlik açıkları yüzünden, yabancı terörist savaşçılar denilen DEAŞ militanları oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gelmektedir. Bizim orada sağlayacağımız güvenli bölgeyle birlikte esasında DEAŞ militanlarının da Türkiye ve Avrupa'ya geçişi engellenecektir. Dolayısıyla PYD ile yürütülen mücadelenin aynı zamanda DEAŞ'la yürütülen mücadeleye de katkı sağlayacağı açıktır."

ABD'nin NATO ile ilgili talebi geri çevrildi

AB dışişleri bakanları, planlanan Avrupa savunma birliği konusunda ABD'nin yazılı garanti talebini ise geri çevirdi. Mogherini, NATO'nun, üyelerinin ortak savunmasının temelini oluşturduğu ilkesinin AB Antlaşması'nda zaten yer aldığını belirterek, bunun böyle olmayacağına dair spekülasyonların gereksiz olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis dün NATO savunma bakanları toplantısında AB'nin planladığı ortak savunma birliğinin NATO içinde paralel yapıya yol açmayacağına dair yazılı güvence talep etmişti.

AB üyesi ülkeler geçen yıl Aralık ayında savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesini karara bağlamış, hedefin AB'nin ABD'den daha bağımsız ve esnek hale getirilmesi olduğu ilan edilmişti.

rtr, dpa,AFP/HT,BK

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