 AB′den Türkiye′ye kınama | AVRUPA | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

AB'den Türkiye'ye kınama

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinin" kınandığı duyuruldu. AB liderlerinin daha önce basına sızan taslak metinde herhangi bir değişiklik yapmadığı görüldü.

default

Brüksel'de dün başlayan ve bugün sona erecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan konusunda yaşanan gerginlikler de ele alındı.

Zirve sürerken yayımlanan bildiride, "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" denildi.

Bildiride ayrıca, "AB Türkiye'yi bir an önce bu faaliyetlere son vermeye ve Kıbrıs'ın AB hukuku ile uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanmasını öngören egemenlik haklarına saygı duymaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.

Liderler ayrıca Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutukluluklarından duydukları "ciddi endişeyi" dile getirdiler. AB liderleri, aralarında iki Yunan askerin de bulunduğu bu kişilerle ilgili konuların AB üyesi devletlerle kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrıda bulundu.

Varna zirvesi riske girmişti

Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.

Ancak AB kaynakları geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna zirvesinin yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.

DW,AFP,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB liderleri Türkiye'yi kınayacak

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinin basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB Konseyi Türkiye'yi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak. (22.03.2018)  

Analiz: Türkiye yeniden AB gündeminde

22-23 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek AB liderler zirvesi ve 26 Mart'ta Varna'da planlanan Türkiye-AB zirvesinde Türkiye ile ilişkiler masaya yatırılacak. AB uzmanı Demir Murat Seyrek'in analizi... (22.03.2018)  

Sondaj krizinde AB'den Türkiye'ye Varna resti

Ankara-Brüksel ilişkilerinin gerilmesine neden olan sondaj kriziyle ilgili AB'den yeni bir açıklama geldi. AB liderlerinin Türkiye'ye tepki olarak 26 Mart'taki Varna zirvesini iptal etmeleri gündemde. (23.02.2018)  

Kıbrıs'ta suları bulandıran sondaj krizi

Kıbrıs'taki sondaj krizine ABD 6'ncı filosunun da dâhil olduğu iddiaları bir süre sonra yalanlansa da tansiyonu yükseltmeye yetti. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendirdi. (09.03.2018)  

Kıbrıs'taki sondaj krizinin sebebi daha derinlerde

Türkiye'nin Güney Kıbrıs hükümeti için doğalgaz arayan İtalyan sondaj gemisini engellemesinin ardından yaşanan krizi yorumlayan uzmanlar, bir kez daha adadaki çözümsüzlüğün bedelinin ödendiği görüşünde. (17.02.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild Beziehungen Türkei und EU

AB liderleri Türkiye'yi kınayacak 22.03.2018

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinin basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB Konseyi Türkiye'yi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak.

Zypern Energie Gas Bohrplattform Homer Ferrington im Mittelmeer

Kıbrıs'ta suları bulandıran sondaj krizi 09.03.2018

Kıbrıs'taki sondaj krizine ABD 6'ncı filosunun da dâhil olduğu iddiaları bir süre sonra yalanlansa da tansiyonu yükseltmeye yetti. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs | Donald Tusk

Sondaj krizinde AB'den Türkiye'ye Varna resti 23.02.2018

Ankara-Brüksel ilişkilerinin gerilmesine neden olan sondaj kriziyle ilgili AB'den yeni bir açıklama geldi. AB liderlerinin Türkiye'ye tepki olarak 26 Mart'taki Varna zirvesini iptal etmeleri gündemde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB liderleri Türkiye'yi kınayacak

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinin basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB Konseyi Türkiye'yi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak.  

FOTO-GALERİ

Türkei - Newrozfest in Diyarbakır (DW/K. Konuksever )

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Kent sakinleri ve kent dışından gelen on binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz kutlamalarına katıldı 