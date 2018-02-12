 AB′den Türkiye′ye Kıbrıs uyarısı | AVRUPA | DW | 12.02.2018
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AVRUPA

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları, Türkiye ile AB arasında gerilime neden oldu. AB Türkiye'ye cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı.

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Kıbrıs açıklarındaki sondaj platformu Homer Ferrington, 2011

 AB Türkiye'ye, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarını engelleme amacıyla Türk savaş gemileri tarafından oluşturulan ablukayı sona erdirme çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Ankara hükümetini pazartesi günü "Kıbrıs'ın toprak egemenliğine saygılı olmaya" çağırdı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le pazartesi akşamı telefonda görüşen Tusk, "tehditlere ve iyi komşuluğa zarar veren tüm davranışlara karşı mesafe alınması" gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin AB üyesi devletlerin kendilerine ait hava sahası ve karasuları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

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Yunan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada da, Ankara'nın davranışının "AB üyesi olmak isteyen bir ülkenin tutumuyla uyum içerisinde olmadığının" altı çizilirken Ankara'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. İtalyan hükümeti ve AB'nin de konuyla ilgili olarak bilgilendirildiği bildirildi.

"Türklerin haklarının ihlali"

Türkiye ise sondaj çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin rızası olmaksızın yapılmasının Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlali olduğuna vurgu yaptı. Türk Dışişleri konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs'ın "Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığı" belirtildi.

Güney Kıbrıslı hükümet çevrelerinin açıklamalarına göre, altı Türk savaş gemisi İtalyan enerji firması ENI tarafından kiralanan bir geminin Kıbrıs'ın liman kenti Larnaka'nın güneydoğusundaki araştırma bölgesine erişimine cuma gününden bu yana engel oluyor.

Son yıllarda uluslararası doğalgaz ve petrol firmaları, Güney Kıbrıs hükümetinin görevlendirmesiyle adanın güneyinde araştırmalar yürütmüş ve doğalgaz rezervleri bulmuştu.

2017 yılının Nisan ayında da Barbaros Hayreddin Paşa adlı Türk araştırma gemisinin Kıbrıs'ın doğusunda faaliyetlerde bulunması gerginlik yaratmıştı. Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü, Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamıştı.

dpa,DW/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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