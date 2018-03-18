 AB′den Türkiye′ye Afrin eleştirisi | AVRUPA | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

AB'den Türkiye'ye Afrin eleştirisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Mogherini Afrin operasyonundan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Almanya Kürt Toplumu ise Avrupa'dan çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini Zeytin Dalı Harekâtı'ndan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Gelişmelerden "kaygı duyduğunu" belirten Mogherini, Türkiye'yi çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermeye çağırdı.

Brüksel'de açıklama yapan Mogherini, uluslararası toplumun Suriye'deki çabalarının "askeri faaliyetleri kışkırtmaya değil yatıştırmaya odaklı olduğunu" belirtti. Türkiye, Rusya ve İran'ı üzerinde uzlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgelerinin taahhüt edildiği şekilde hayata geçirilmesi için güvence vermeye çağıran AB yetkilisi, bunun sahada yaşanacakların da garantisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, yaklaşık iki ay süren Zeytin Dalı operasyonunda TSK ordusu ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de kontrolü sağladığını duyurdu.

Almanya Kürt toplumundan Avrupa'ya çağrı

Öte yandan Almanya Kürt Toplumu (KGD) derneği, Avrupa'yı Afrin konusunda çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapmaya çağırdı. Derneğin genel sekreteri Cahit Başar, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Avrupa'nın arabuluculuğuyla "çatışmaların dozunun çok hızlı bir şekilde düşürülebileceğini hatta sona erdirilebileceğini" söyledi. Başar, Avrupa'dan Ankara'ya açık bir mesaj verilmesini ve Suriye'nin kuzeyinde demokratik ve özerk bir yönetim oluşturulmasını desteklemesini istedi.

YPG'nin Afrin'in yeniden ele geçirilmesini sağlamak için çatışmaları sürdürme kararını anlayışla karşıladığını belirten Başar, "Bunun alternatifi savaşmadan bölgeden çekilmek olur. İnsanlar memleketleri için savaşmalı" dedi.

Başar Almanya'da yaşayan Kürtlere ise "barışçıl kalma" ve "demokratik yollardan haklarını kullanma" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin ÖSO ile ortaklaşa yürüttüğü Afrin'deki YPG güçlerine yönelik Zeytin Dalı Operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Kentin kuşatılmasının ardından yaklaşık 250 bin sivilin Afrin'den ayrıldığı bildiriliyor.

AP,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı. (18.03.2018)  

Afrin iddiası: Ev ve dükkanlar yağmalandı

AFP haber ajansı ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'e giren Türkiye yanlısı güçlerin evleri ve dükkanları yağmaladığını öne sürdü. (19.03.2018)  

Gözlemevi: Afrin'den 150 bin sivil kaçtı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Afrin'den yüzbinlerce sivilin kaçtığını bildiriyor. TSK, Afrin'de hastane vurulduğu iddiasını yalanlarken, Almanya'da insan hakları savunucuları NATO ve hükümete Afrin çağrısı yaptı. (17.03.2018)  

Benzer içerik

Türkische Armee rückt in Afrin ein

Erdoğan: Afrin’de kontrol sağlandı 18.03.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkische Armee rückt in Afrin ein

Erdoğan’dan Zeytin Dalı'nı genişletme sinyali 19.03.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in ardından Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki harekatını Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ile sürdüreceğini açıkladı.

Syrien Afrin Arabische Milizen Plünderungen

Afrin iddiası: Ev ve dükkanlar yağmalandı 19.03.2018

AFP haber ajansı ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'e giren Türkiye yanlısı güçlerin evleri ve dükkanları yağmaladığını öne sürdü.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini

AB'den Türkiye'ye Afrin eleştirisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Mogherini Afrin operasyonundan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Almanya Kürt Toplumu ise Avrupa'dan çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapmasını istedi.  

FOTO-GALERİ

default

Sanatta otoportreden selfie çağına

Otoportrelerin ustalarının yüzyıllar boyunca yeni tasvirleri nasıl geliştirdiğine gelin bir göz atın. 