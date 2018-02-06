 AB′den Türkiye ile ″düşük profilli″ zirve formülü | AVRUPA | DW | 08.02.2018
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AVRUPA

AB'den Türkiye ile "düşük profilli" zirve formülü

Reuters üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberinde, 26 Mart'ta planlanan zirvenin Brüksel yerine Varna'da düzenlenmesinin, Avrupa tarafının buluşmayı "düşük profilli tutmak" istemesinden kaynaklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Mayıs ayında Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Tusk ile.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Mayıs ayında Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Tusk ile.

AB üst düzey yetkilileri, 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenleneceği açıklanan AB-Türkiye zirvesi ile ilgili Reuters haber ajansına konuştu.

Haberde AB liderlerinin Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimden duydukları rahatsızlık nedeniyle önümüzdeki ay için planlanan zirve toplantısını Brüksel yerine Varna'da yapmayı tercih ettikleri  belirtiliyor. Reuters'a konuşan üst düzey AB yetkilisi, Türkiye'nin zirvenin Brüksel'de yapılmasını istediğini, ancak Avrupa tarafının "zirvenin profilini düşürmek" amacıyla AB dönem başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde karar kıldığını söyledi.

Haberde hem Türk hem de AB tarafının zirvenin zorlu bir atmosferde gerçekleşeceği beklentisinde oldukları belirtilerek karşılıklı çıkarların diyaloğu sürdürmek dışında seçenek bırakmadığına da dikkat çekildi.

Mülteciler için 3 milyar euro daha ödenecek

Reuters'a konuşan üst düzey bir başka AB yetkilisi de zirvede Suriyeli mülteciler konusunun gündemde olacağını belirterek AB'nin Türkiye'ye mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk kaynağı serbest bırakmaya hazırlandığını açıkladı. Bu kaynağın mültecilerin okul, tıbbi bakım ve meslek eğitimi gibi ihtiyaçları için kullanılması öngörülüyor. Aynı yetkili, vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularında ilerlemenin ise imkansız olduğunu söyledi.

Avrupalı liderlerin Ankara'nın üyelik müzakerelerine yeniden başlanabilmesi için yargı ve hukuk alanında gerekli  reformları hayata geçireceğine son derece şüpheli baktığını belirten AB yetkilisi, "Terörle mücadele yasalarının yumuşatılması yönünde bir taslak sunsalar bile bu yeterli olmayacaktır… Vize serbestisini AB liderleri de Avrupa Parlamentosu da şu anda kabul etmez" diye konuştu.

Reuters/SSB,BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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