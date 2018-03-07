AB′den Türkiye için 3 milyar euro yardım önerisi | AVRUPA | DW | 14.03.2018

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacılara yardım için 3 milyar euro daha aktaracağını açıkladı. Komisyon'un açıklamasında, anlaşmalar uyarınca 2017 sonuna kadar Türkiye'ye yardımın 3 milyar euroluk ilk diliminin ödendiği ve ancak şimdi yeni mali yardımların gerekli olduğu belirtildi. Komisyon'un bu önerisinin AB üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor. Mülteci yardımlarının finansmanı konusunda üyeler arasında görüş ayrılıkları var.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ayrılacak 3 milyar euronun 2 milyarının üye ülkeler tarafından ödenmesini, kalan bir milyar euronun ise AB bütçesinden aktarılmasını öngörüyor. Ancak bu formüle itiraz eden bazı AB üyeleri ise yardımın bütünüyle bütçeden karşılanmasını istiyor.

AB, 2015 yılından bu yana mülteci krizine karşı Türkiye ile sıkı bir işbirliği içinde. Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması uyarınca da AB, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 2016-2017 yılları için 3 milyar euro yardım sözü vermişti. Türkiye'nin mültecileri geri almayı kabul etmesiyle Yunanistan'a sığınan yabancıların sayısında önemli düşüş kaydedilmişti.

AB Komisyonu Türkiye ile varılan anlaşmanın sonuç vermeye devam ettiğini ve Doğu Akdeniz üzerinden AB'ye gelen mülteci sayısının anlaşmadan önceki rakamın yüzde 3'üne indiğini açıkladı.

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"15 Temmuz'dan sonra ilişkiler gerilmişti"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de verilen OHAL ilanı çerçevesinde gerçekleşen tutuklamalar AB'nin tepkisine neden olmuştu. AB uyum yardımlarını kısmış, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi görüşmeleriyle Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmasını askıya almıştı.

AB zirvesinin 26 Mart'ta dönem başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmeye AB adına Konsey Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker katılacak.

AB göçü önlemek için "vize kaldıracını" kullanacak

Öte yandan AB iltica başvurusu reddedilenlerin geri kabulü için üçüncü ülkelere daha fazla baskı yapacak. AB Komisyonu göçmen veren ülkeleri buna zorlamak için "ortak vize politikasını" devreye sokacaklarını duyurdu. AB dışı ülkeler kaçak göçmenleri geri kabul etmeye razı olmadığı takdirde vize başvurularının daha sıkı elemeden geçirilmesini öngören "yeni bir mekanizmanın" devreye sokulacağı açıklandı.

AB gerektiği takdirde vize başvurusuyla ilgili azami işlem süresinin uzatılması, vize süresinin kısaltılması, vize harcının artırılması ve belli gruplara uygulanan ücretsiz vize işlemlerine son verilmesi gibi önlemler üzerinde duruluyor. AB Komisyonu'nun açıklamasında bu düzenlemenin 2017'nin Haziran ayında devlet ve hükümet başkanları tarafından talep edildiği hatırlatıldı.

"Vize kaldıracı" olarak adlandırılan uygulama eski Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından gündeme getirilmişti. Düzenleme ilk olarak Bangladeş vatandaşları üzerinde denenmiş ve uygulamanın Bangladeş hükümetinin geri kabul gönüllüğünün artmasını sağladığı tespit edilmişti.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe