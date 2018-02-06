 AB′den Batı Balkanlara genişleme planı | AVRUPA | DW | 06.02.2018
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AVRUPA

AB'den Batı Balkanlara genişleme planı

Avrupa Birliği, yeni bir genişleme sürecine hazırlanıyor. Batı Balkanlara açılmaya hazırlanan Birlik, 2025 yılına kadar üye sayısını artırmayı hedefliyor.

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AB Komisyonu, genişleme planları çerçevesinde Batı Balkan Stratejisi'ni bugün açıkladı. AB, 2025 yılına kadar Balkanların batısından Birliğe yeni üyeler kabul edilmesini planlıyor. Listenin ilk sıralarında ise Sırbistan ve Karadağ var. AB'nin Batı Balkan bölgesinde dört resmi adayı, iki de üye aday adayı bulunuyor. Peki bu ülkeler hangileri?

Resmi adaylar

Sırbistan: Yedi milyonun üzerinde nüfusu olan Sırbistan, Mart 2012'den bu yana AB'ye resmen üye adayı. Sırbıstan'ın iki yıl boyunca Kosova sorunu nedeniyle AB'ye katılım müzakarelerine başlaması mümkün olmadı. Belgrad, eskiden Sırbistan'a bağlı olan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor. Ancak öte yandan Kosovalılarla AB'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeler yürütülüyor. Brüksel, şimdiye kadar 35 fasıldan Sırbistan'ın AB kriterlerine uyduğunu düşündüğü 12 başlığı açtı. Ancak sadece bilim ve eğitim alanlarında müzakereler geçici olarak tamamlandı.

Karadağ: Nüfusu 640 bin civarında. AB'ye 2010 yılından bu yana üye adayı olan Adriyatik'teki bu küçük Balkan ülkesi, müzakerelere iki yıl önce başladı. Karadağ'la AB arasında şimdiye kadar 30 müzakere başlığı açıldı. Bilim, eğitim ve dış ilişkiler olmak üzere üç başlıkta ise müzakereler geçici olarak tamamlandı. AB yolunda ilerlemeye devam eden Karadağ, geçen Haziran ayında da NATO üyesi olarak kabul edildi.

Makedonya: Nüfusu iki milyonun üzerinde. AB'ye 2005 yılının sonunda üye adayı olan Makedonya, katılım müzakerelerine Yunanistan'la yaşadığı isim tartışması nedeniyle başlayamıyor. Müzakereleri bloke eden Atina, kuzeyindeki komşusunun Yunanistan sınırları içinde yer alan ve Makedonya olarak adlandırılan bölgede hak iddia etmesinden korkuyor. Makedonya, Birleşmiş Milletler'e de "Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti" adıyla üye. NATO üyeliğini de engelleyen isim tartışmasına BM'nin arabuluculuğunda çözüm aranıyor.

Arnavutluk: Nüfusu 2 milyon 900 bin civarında. Haziran 2014'te AB'ye üye adayı olan Arnavutluk, müzakerelere daha başlayamadı. Arnavutluk'la ön görüşmeler devam ediyor. Komisyon, bu küçük Balkan ülkesinden yönetim, yargı ve hukuk devletine bağlılık konularında reformlar bekliyor. Arnavutluk, 2009 yılından bu yana ise NATO üyesi.

Potansiyel adaylar

Bosna Hersek: Nüfusu yaklaşık 3 milyon 800 bin olan Bosna Hersek'e üye adaylığı statüsü için 2003 yılında ışık yakılmıştı. Ancak Bosna Hersek'e adaylık statüsü hala verilmedi. AB ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması ise 2015 yılında yürürlüğe girdi. Bosna Hersek 2016 yılında da AB'ye katılım için resmi başvuruda bulundu. Ancak ülkede Hırvatlar, Müslümanlar ve Sırpların siyasi temsilcileri arasında sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar da ekonomik ve toplumsal reformlar yapılmasını engelliyor.

Kosova: Nüfusu 1 milyon 900 bin civarında olan Kosova'da Arnavutlar çoğunluğu oluşturuyor. Sırbistan'dan ayrılarak 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı ülke olarak şimdiye kadar sadece beş AB ülkesi tanıdı: Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Kıbrıs. Sırbistan'la yaşanan gerginliğin tırmanmasını önlemek için AB, 2013 yılında taraflar arasında bir normalleşme sağlanması için arabuluculuk yaptı. Kosova ile AB arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması da 2016'da yürürlüğe girdi.

AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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