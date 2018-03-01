 AB′den ABD′ye yerfıstığı ezmeli misilleme | DÜNYA | DW | 07.03.2018
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DÜNYA

AB'den ABD'ye yerfıstığı ezmeli misilleme

Trump’ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması üzerine AB de Harley Davidson, Levi’s ve Bourbon viski gibi ikonik Amerikan malları ile misilleme yapmak istiyor.

Symbolbild Erdnussbutter (Colourbox/Haivoronska_Y)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması üzerine harekete geçen Avrupa Birliği, ABD mallarına karşı benzer bir uygulamaya gidebileceğini açıkladı.

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

AB'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström, üye ülkelerin ABD ürünlerine karşı getirilecek ek gümrük vergileri konusunda bir liste üzerinde çalıştığını kaydetti.

Ek vergilerin oranının ne olacağı henüz bilinmiyor.

Trump'ın geçen haftaki girişimi üzerine AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, Harley Davidson motosikletleri, Bourbon viski, Levi's kot pantolonlar, yerfıstığı ezmesi ve benzeri ürünleri de kapsayan alanlara karşı misillemeler yapacağını açıklamıştı.

Junker açıklamasında ABD'nin önlemlerine misilleme yapma planlarını "aptalca” olarak yorumlamış, ancak "Bunu yapmak zorundayız. Biz de aptalca şeyler yapabiliriz” ifadesini kullanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da konuyla ilgili bugün Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak Trump'ın "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır” sözlerine, "Gerçek şu ki, ticaret savaşları kötüdür ve kaybetmesi kolaydır” şeklinde karşılık verdi.

Tusk ayrıca AB'nin dünya ticaretini canlı tutmayı hedeflediğini ve gerekirse Avrupa'yı "orantılı karşılık” vererek koruyacağını ifade etti.

Milli güvenlik gerekçesi

ABD Başkanı'nın ek gümrük vergilerinin tam olarak hangi sektörleri kapsayacağını ve hangi devletleri hedef alacağını bu hafta sonuna kadar nihai olarak açıklaması bekleniyor.

Trump'ın "Milli güvenliğin korunması için uluslararası hukuktan doğan haklar” şeklinde gerekçelendiği ek önlemler AB tarafında ise eleştiriliyor.

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Ticaretten Sorumlu Komiser Malmström, "Avrupa Birliği'nin, NATO'daki müttefiklerin ve dostların, ABD'nin milli güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturabileceğini anlamıyoruz” şeklinde konuştu ve ABD'nin milli güvenlikten ziyade ekonomik koruma önlemleri almaya gayret ettiğine dikkat çekti.

Esas mesele Çin

Dünya Çelik Birliği'nin verilerine göre Aralık 2017'de küresel çapta dökülen çeliğin yarısı Çin'de üretildi. Çin'in çelik ve alüminyum ihracatında arz fazlası tüm dünyada fiyatların düşmesine ve özellikle ABD ve AB gibi yerlerde maliyet bedellerinin Çin'e göre fazla olmasında dolayı üreticilerin zorda kalmasına neden oluyor.

Ancak ABD halihazırda Çin'den gelen çelik ve alüminyum ürünlerine yüksek gümrük vergisi uyguluyor. Bundan dolayı Çin, ABD'nin ithal ettiği çelikte 11'inci, alüminyumda ise dördüncü sırada bulunuyor.

AP,AFP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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