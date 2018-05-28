 AB′den ABD′ye İran çağrısı: Bizi muaf tutun | DÜNYA | DW | 06.06.2018

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DÜNYA

AB'den ABD'ye İran çağrısı: Bizi muaf tutun

Almanya, Fransa ve İngiltere Beyaz Saray yönetiminden İran'a yönelik yaptırımlardan Avrupalı şirketleri muaf tutmasını istedi.

Symbolfoto Verhältnis USA EU (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

Almanya, İngiltere ve Fransa, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan Avrupa merkezli şirketleri muaf tutması için Washington yönetimine çağrıda bulundu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pazartesi günü ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben bir mektup yazdı.

Çarşamba günü yayınlanan mektupta bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin kararından "son derece üzüntü duyduklarını" ifade etti. Bakanlar ABD'den, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016 yılından bu yana İran ile ticaret yapan AB şirketlerine "muafiyet tanınmasını" istedi.

"Bize saygı gösterin"

Mektupta "Yakın müttefikler olarak ABD'nin ikincil yaptırımlarının yurtdışında yaratacağı etkilerin AB kurum ve bireyleri üzerinde uygulanmaması ve bu çerçevede ABD'nin siyasi kararımıza ve AB'nin hukuki hakimiyet alanı içerisinde faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin iyi niyetine saygı göstermesi beklentisini taşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Üç ülke aynı zamanda İran'ın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten de hariç tutulmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa ve ABD merkezli birçok şirketin, İran'da yaptıkları yatırımların sayısı son yıllarda artış gösteriyordu. Yatırımların başını ilaç, banka ve petrol sektörleri çekiyordu.

Almanya, İngiltere ve Fransa 2015'te varılan anlaşmanın altında imzası bulunan ülkelerden.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde "bir vatandaş olarak kendisi ve tüm ABD vatandaşları için büyük bir utanç kaynağı" olarak tanımladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı.

AP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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