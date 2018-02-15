 ABD′den ″YPG′yi PKK′ya karşı savaştırma″ teklifi | DÜNYA | DW | 15.02.2018
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DÜNYA

ABD'den "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırma" teklifi

Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis'in PKK'ya karşı savaşta YPG'yi devreye sokmayı önerdiğini bildirdi. İki bakanın görüşmesinde ABD tarafı IŞİD'le mücadeleye odaklanılması çağrısını yineledi.

Belgien Nato-Verteidigungsminstertreffen Nurettin Canikli und Jim Mattis (Reuters/V. Mayo)

ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Türk mevkidaşı Nurettin Canikli Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde biraraya geldi. Pentagon'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, Mattis'in Canikli'den IŞİD'in yenilmesi için örgütle mücadeleye odaklanmasını istediği belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı bu sayede IŞİD'in Suriye'de geri kalan yapılanmasının yeniden toparlanmasının engellenebileceğini belirtti.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında görüşmede Mattis'in Türkiye'nin ulusal güvenliğinin terör örgütü tehdidi altında olduğunu kabul ettiği belirtildi. ABD'nin Türkiye'yi PKK'ya karşı desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, Mattis'in görüşmede Suriye'deki karmaşık güvenlik durumuna işaret ettiği ve IŞİD'in yeniden güçlenmesinin NATO üyesi bütün ülkeler açısından tehlike oluşturduğunu belirttiği ifade edildi.

Görüşmede bakanların ikili ve çok yönlü savunma faaliyetleri ve istişarelerin devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine vardığı kaydedilerek, bunun yanı sıra savunma alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin yollarının aranacağı belirtildi.

Canikli: ABD'den beklentilerimizi dile getirdik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mattis'in, "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini" söylediğini açıkladı. Canikli, "Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK'ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor" dedi.

ABD'den temel beklentinin Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan konularda tereddütsüz müttefiki olan Türkiye'nin yanında yer alması olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Canikli, "Ayrıca bazı ABD yetkilileri ve generallerin ülkemizin güvenlik meselelerine ilişkin talihsiz beyanları konusunda rahatsızlığımızı kendilerine ifade ettik. Ve bu tür konuşmaların açıklamaların iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamayacağı tam tersine zarar vereceğini ifade ettik" dedi. Canikli görüşmeye ilişkin yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG-PYD'nin bir terör örgütü olduğu, PKK'nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını da kendisine hatırlattım. CIA'in online yayın organında PKK'nın Suriye milisleri olarak tanımlanmakta açık net şekilde. Amacının da otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir."

AFP,DHA/HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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