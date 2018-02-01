 ABD′den Türkiye′ye OHAL eleştirisi | DÜNYA | DW | 07.02.2018
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DÜNYA

ABD'den Türkiye'ye OHAL eleştirisi

ABD, Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden gözaltına alınmasını eleştirerek OHAL'e son verilmesi çağrısı yaptı.

Berlin Protest Verhaftung Taner Kilic Amnesty International (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

ABD yönetimi, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden tutuklanmasından derin rahatsızlık duyduğunu bildirerek Türkiye'den olağanüstü hal uygulamasına son verilip hukuk devleti ilkelerinin geçerli kılınmasını istedi.

Kılıç Bylock yazılımı kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne yardım" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla sekiz aydır tutuklu bulunuyor. 31 Ocak'taki duruşmada tahliyesine karar verilen Kılıç, savcılığın itirazı üzerine evine gidemeden yeniden gözaltına alınmıştı.

USA Heather Nauert (picture alliance/AA/Y. Ozturk )

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

"OHAL kaldırılsın"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Taner Kılıç'ın 1 Şubat'ta yeniden gözaltına alınmasından derin rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Nauert, Kılıç ve olağanüstü hâl yasası kapsamında tutuklanan diğer insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından izlediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk hükümetinden uzatılan olağanüstü hal uygulamasına son verilip keyfi kararlarla tutuklananların serbest bırakılmasını ve hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesini istediklerini söyledi. Nauert olağanüstü halin ‘ifade özgürlüğünü dondurup, yargı bağımsızlığı hakkında kuşkulara yol açtığını' belirtti.

2015'teki darbe girişiminin ardından Türkiye'de 40 bini aşkın kişi tutuklanmış ve 125 bin dolayında devlet görevlisi hizmetten uzaklaştırılmıştı.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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