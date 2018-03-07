ABD′den sinir gazı krizinde İngiltere′ye destek | DÜNYA | DW | 15.03.2018

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı saldırısıyla zehirlenmeleri sonucu İngiltere ve Rusya arasında başlayan kriz acil toplanan Birleşmiş Millerler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alındı.

ABD, saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutan ve 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklayan İngiltere'ye destek verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'ın saldırıda Rusya'nın rolü olduğuna inandığını ve İngiltere ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Haley, "Bu duruma yönelik acilen somut adımlar atmazsak, Salisbury kimyasal silahların kullanıldığı son şehir olmayacak. New York'ta ya da bu Konsey'in üyesi herhangi bir ülkenin bir şehrinde de meydana gelebilir" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD'nin en yakın müttefiğinin yanında olduğu belirtildi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yula'nın durumu kritik.

Rusya suçlamaları reddetti, ortak soruşturma teklif etti

Güvenlik Konseyi toplantısında İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı ''suikast girişiminde bulunmak ve yasadışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı. Rusya'nı devlet destekli suikastlar ve diğer ülkelere müdahale etme konusunda sicili olduğunu belirten Allen, Konsey'e İngiltere'yi destekleme çağrısı yaptı.

Suçlamaları reddeden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise olayın aydınlatılması için ortak bir soruşturmaya hazır olduklarını açıkladı. Nebenzia, konuyu medeni bir şekilde ele almanın tek yolunun bu olduğunu belirterek "Bizim bu olayla hiçbir ilgimiz yok. Ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi İngiltere'nin çağrısıyla acil toplandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu. Guterres, sinir gazının bir devlet tarafından kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini hatırlattı.

İngiltere Rus diplomatları sınır dışı edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May Moskova ile ilişkilerin askıya alındığını ve 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıklamıştı. May suikast girişiminde Rus yapımı sinir gazı kullanılmasıyla ilgili Moskova'ya açıklama yapması için verdiği sürenin dolmasının ardından bu kararı duyurmuştu.

Söz konusu 23 diplomatın "Rus istihbarat çalışanı” olduğuna dikkat çeken May, ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanındığını kaydetti. İngiltere'de 59 Rus diplomat görev yapıyor. May, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na hükümet üyeleri ile Kraliyet temsilcilerinin katılmayacağını da sözlerine ekledi.

Skripal ve kızının durumu kritik

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP,AP/GY,HS

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