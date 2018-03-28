ABD'den S. Arabistan'a 11 Eylül davası açmaya izin

New York Manhattan bölge mahkemesi 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Tazminat konusu Barack Obama döneminde Suudi Arabistan ile ABD arasında krize yol açmıştı.

Hakim George Daniels kurban yakınlarının toplu dava başvurusunun kabul edildiğini duyurarak delil tespitine başlanması için talimat verdi.

Dava sahipleri Suudi Arabistan'ı El Kaide'nin terör eylemleri için örgütlenmesine yardımcı olmakla suçluyor ve örgütün 11 Eylül saldırılarını Suudi Arabistan'ın doğrudan kontrol ettiği organizasyonların mali ve stratejik desteği sayesinde yapabildiğini iddia ediyor.

Mahkeme Suudi Arabistan'ın davanın durdurulması yolundaki başvurusunu reddetti. ABD Kongresi, eski Başkan Obama'nın vetosunu geri çevirerek, dost ülkelere dava açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeyi onaylamıştı.

El Kaide örgütüne bağlı teröristler 11 Eylül'de kaçırdıkları uçaklarla intihar saldırıları düzenleyerek 3 bin dolayında kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıya katılan 19 teröristin 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

Terör kurbanlarının yakınları yıllar önce saldırıların sorumlularından tazminat alabilmek için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Manhattan mahkemesinin kararı ölenlerin aileleri, saldırıda yaralananlar ve işyeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiyi kapsıyor.

DW,dpa,AFP/AG,ÖA

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