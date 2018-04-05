 ABD′den Putin′in çevresine yaptırım | DÜNYA | DW | 06.04.2018
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DÜNYA

ABD'den Putin'in çevresine yaptırım

ABD, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirketi yaptırım listesine aldı. Listede Gazprom CEO'su Miller de bulunuyor.

Putin und Gazprom CEO Alexei Miller (Getty Images/AFP/A. Nikolsky)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Gazprom CEO'su Aleksey Miller

Amerika Birleşik Devletleri, Rus hükümet yetkilileri, şirket ve yöneticilere yönelik yaptırımlar listesini genişleterek yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirket hakkında daha yaptırım kararı aldı.

İsimlerinin saklı kalması koşuluyla ajanslara konuşan ABD'li yetkililer, yeni yaptırımların Rusya'nın tek bir eylemine değil, "Rus hükümetinin devam eden ve giderek artış gösteren uslanmaz kötü davranış biçiminin toplamına" karşı olduğunu kaydetti.

Sözlerine devam eden yetkililer, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği desteğin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı korumasının, siber korsanlık eylemlerinin ve Batı demokrasilerine zarar verme girişimlerinin ABD'yi bu yola ittiğini kaydetti.

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Yaptırım listesine alınan birey ve şirketlerin büyük bir kısmını, aralarında Rus devletine bağlı enerji kuruluşu Gazprom'un da bulunduğu çeşitli kuruluş çalışanları ve iştirakleri oluşturuyor. ABD'nin hedef aldığı kuruluşlar arasında devlete ait bir silah şirketi ve iştirak bankası bulunuyor.

Washington yönetiminin attığı adım sonrası Rusya'daki Interfax haber ajansına konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ise yaptırımlardan etkilenecek devlet şirketlerine hükümetten ek destek sağlanacağını kaydetti.

Putin'in yakın çevresi hedefte

ABD'li yetkililerin ifadelerine göre hedef alınan kişiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde olup, Devlet Başkanı'nın bulunduğu pozisyondan doğrudan çıkar sağlamaları dolayısıyla yaptırım listesine alındı.

Buna göre Putin'in kızı olduğu iddia edilen Katerina Tikonova'nın eşi Kirill Şamalov, Putin'in çocukluk arkadaşı Arkadi Rotenberg'in oğlu Igor Rotenberg, devletin en büyük ikinci bankası olan VTB'nin başındaki Andrey Kostin yaptırım listesinde bulunan isimler.

Listede ayrıca Gazprom'un uzun zamandır CEO'luk görevini yürüten Aleksey Miller ve alüminyum ihracatçısı Oleg Deripaska bulunuyor.

Bu kişiler ve yaptırım uygulanacak diğer bireyler, Ocak ayında ABD hazine ve dışişleri bakanlıklarının yaptıkları çalışmalar neticesinde oluşturulan listeye alınmışlardı.

Yaptırım listesindekilerin ABD'deki varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş kurması yasaklanacak. ABD yönetimi ayrıca halihazırda bu kişi ve kuruluşlarla iş yapanların, ortaklıklarını zaman içinde sonlandırma ve yaptırım rejimini delmeme konularında bilgilendirileceğini kaydetti.

ABD-Rusya ilişkileri gergin

Geçen ay da 19 Rus birey ve beş şirketi yaptırım listesine alan ABD, aynı zamanda eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de uğradığı zehirli saldırıdan sorumlu tuttuğu Moskova yönetiminin 60 diplomatını geçen hafta sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Trump, Putin'i doğrudan eleştirmekten kaçınırken, özellikle ABD'deki 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale etmiş olabileceğiyle ilgili olarak Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar birçok Rus birey ve şirkete resmi suçlama yöneltildi.

Trump'ın daveti ile ABD ve Rusya liderlerinin önümüzdeki aylarda görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşebileceği seçeneği üzerinde durulurken, bu konuda kesinleşmiş ve resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AP,AFP,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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