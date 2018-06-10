ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırımları uzatma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatılmasına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı. Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzatan kararnameyi, Kongre'ye gönderdiği yazılı mesajla kamuoyuna duyurdu.

Daha geçen hafta Kuzey Kore'nin artık ABD için bir nükleer tehlike arz etmediğinı söyleyen Trump, yaptırımların uzatılmasına gerekçe olarak bu ülkenin ulusal güvenliğe hâlâ "olağan dışı bir tehdit" oluşturmasını gösterdi.

Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından, Kuzey Kore'nin "nükleer silahsızlanma sürecinde ilerleme kaydedilmeden yaptırımların kaldırılmayacağını; ancak sürecin ilerlemesini ve yaptırımları kaldırmayı dört gözle beklediğini" söylemişti. Trump, zirve sonrası attığı tweet'te de, "Herkes, kendini artık göreve başladığım günden çok daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Askeri tatbikatlar askıya alındı

Öte yandan Kuzey Kore‘yle ilişkilerde başlayan söz konusu "normalleşme" sürecinin ardından ABD'den önemli bir adım daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) "Singapur Zirvesi'nde alınan kararlara destek vermek amacıyla müttefik Güney Kore'yle ortak düzenlenen bazı askeri tatbikatların süresiz olarak askıya alındığını" açıkladı.

Pentagon sözcüsü Dana White, kararın Ağustos'ta yapılması öngörülen "Özgürlük Muhafızı" isimli askeri tatbikat ile önümüzdeki üç ay için planlanmış iki ortak donanma eğitim programını kapsadığını söyledi.

Trump, 12 Haziran'daki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "savaş oyunları" olarak nitelendirdiği tatbikatları durduracaklarını söylemişti. Trump, buna gerekçe olarak söz konusu tatbikatların ABD'ye mali yükünü göstermiş, Güney Kore'nin de katkıda bulunmasına rağmen bu "savaş oyunlarının" ABD'ye oldukça pahalıya mal olduğunu söylemişti. Bu tatbikatların Pyongyang için "provokatif" olduğunu da belirten Trump, Güney Kore'deki yaklaşık 30 bin Amerikan askerini de "eve getirmek istediğini" ifade etmişti.

"Özgürlük Muhafızı" askeri tatbikatlarına geçen yıl 7 bin 500 Amerikan askeri ve 3 bin Güney Koreli asker katılmıştı. Pentagon tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtiyordu.

rtr,DW/SÖ,CÖ

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