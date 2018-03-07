 ABD′den ithal çelik ve alüminyuma ek vergi | DÜNYA | DW | 08.03.2018
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DÜNYA

ABD'den ithal çelik ve alüminyuma ek vergi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi imzaladı. Kanada ve Meksika'nın muaf tutulduğu düzenlemeye Çin ve AB tepkili.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU (Imago/Ralph Peters)

ABD Başkanı Donald Trump, son bir haftadır tartışma konusu haline gelen çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi imzaladı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı.

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Güçlü bir çelik ve alüminyum endüstrisinin ABD'nin milli güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Trump, ülkede güç kaybetmiş bu sanayilerin en kısa zamanda canlandıracaklarını ve bu sorunu ortadan kaldıracakların kaydetti.

Açıklamasında Çin'e yüklenen Başkan, ABD'nin bir yılda ürettiği çeliği Çin'in sadece bir ayda ürettiğini ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü verdi.

Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken Washington'ın bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihtacatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar.

Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca, ek gümrük vergilerinden etkilenecek devletlerin, ABD'li üreticilere zarar vermeyecek şekilde bireysel olarak Washington yönetimi ile müzakere edebileceklerini bildirdi.

Trump Almanya'ya çattı

Yeni gümrük vergisi düzenlemesinin ilanından birkaç saat önce gazetecilere konuşan ABD Başkanı, NATO savunma bütçesine yeterli katkı yapmaması dolayısıyla Almanya'yı eleştirdi ve Avrupalı müttefikinin kendilerinden "istifade ettiğini" söyledi.

"Eğer NATO'ya bakacak olursanız, biz bütçemizin yüzde 4,2'sini verirken, Almanya'nın sadece yüzde 1 ayırdığını göreceksiniz, bu adil değil" ifadesini kullanan Trump, bazı dost ve düşmanların hem ticarette hem de askeri alanda yıllardır kendilerinden istifade ettiklerini belirterek "Bir dereceye kadar ticareti ve askeri alanı beraber değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

AB misilleme yapabilir

ABD'nin yeni gümrük vergisi düzenleme planları üzerine harekete geçen Avrupa Birliği, ABD mallarına karşı benzer bir uygulamaya gidebileceğini açıklamıştı.

AB'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström dün yaptığı açıklamada üye ülkelerin ABD ürünlerine karşı getirilecek ek gümrük vergileri konusunda bir liste üzerinde çalıştığını kaydetmiş ve yerfıstığı ezmesi, Bourbon viski ve kot pantolonları hedef alabileceklerinin işaretini vermişti.

Deutschland Firma Hydro - Aluminium (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

Almanya'da bir alüminyum fabrikası

Avrupa Merkez Bankası dahil oldu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de ABD'nin ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10'lu ek vergi getirme planlarını "tehlikeli" ve tek taraflı bir girişim olarak nitelendirmişti.

Bu tip ticaret ihtilaflarının tek taraflı bir şekilde ele alınmaması gerektiğini kaydeden Draghi, çok taraflı kanalların her zaman açık tutulması gerektiğini eklemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı da benzer bir uyarıda bulunarak ABD'nin ek gümrük vergilerini onaylaması halinde "gerekli ve uygun" yanıtı vereceklerini açıklamıştı.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre ABD'nin Ocak ayındaki dış ticaret açığı son dokuz yılın en yüksek değerine ulaşmış durumda. Trump yönetimi dış ticaret açığından önceki yönetimleri sorumlu tutuyor.

DW,AFP,AP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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