 ABD′den İspanyol zeytinine ek gümrük vergisi | EKONOMİ | DW | 13.06.2018

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EKONOMİ

ABD'den İspanyol zeytinine ek gümrük vergisi

ABD dampingli fiyatla satıldığı gerekçesiyle ithal İspanyol zeytinine ek gümrük tarifesi uygulayacak. Trump yönetimi damping ve teşvik uygulamalarının Amerikan ekonomisine zarar verdiğini ileri sürüyor.

Koalitionspizza schwarz grün Symbolbild (picture-alliance/dpa)

ABD Ticaret bakanlığı İspanya'dan ithal edilen zeytine anti damping vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın nihai kararıyla ilgili açıklamada, İspanyol zeytininin piyasa değerinden yüzde 17 ila yüzde 25,5 oranında daha az fiyatla satıldığı belirtildi. Ön açıklamada, ihracatçı üç İspanyol şirketiyle ilgili inceleme sonucunda zeytine yüzde 15 ile yüzde 20 oranları arasında damping yapıldığının saptanması üzerine geçici zamlı gümrük tarifesi uygulama kararı alındığı belirtilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı İspanya'da zeytinciliğe teşvik uygulanmasını eleştirmiş ve teşvik oranının yüzde 27'ye kadar çıkabildiğini duyurmuştu. Zamlı gümrük tarifesinin yürürlüğe girmeden önce Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. ABD geçen yıl İspanya'dan 67,6 milyon dolarlık sofralık zeytin ithal etmişti.

Avrupa Parlamentosu Washington yönetiminin zamlı geçici ithalat vergisi uygulama kararını Mart ayında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı. Parlamento ABD yönetiminden kararı geri almasını talep etmişti. Donald Trump yönetimi bu talebi geri çevirdi. ABD Başkanı Avrupa Birliği ve diğer ülkeleri damping politikası uygulayıp Amerikan ekonomisini zarara uğratmakla suçluyor.

DW, afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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