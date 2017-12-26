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DÜNYA

ABD’den deniz petrol aramalarına yeni düzenleme

ABD Başkanı Trump, nisan ayında petrol arama çalışmalarında güvenlik ve çevre korunmasına ilişkin standartların düşürülmesini istemişti. Bu çerçevede ilgili kurum tarafından hazırlanan öneriler açıklandı.

Golf von Mexiko - Hurrikan «Isaac» legt Ölproduktion lahm (picture-alliance/dpa/British Petroleum Handout)

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Felaketin beş yıl ardından Deepwater Horizon'un etkileri ele alınıyor. (01.07.2015)

Meksika Körfezi’nde meydana gelen felaketin üzerinden beş yıl geçti. BP, felaketin uzun vadeli etkileri olduğunu kabul etmese de felaketin etkilediği bölgelerde ikamet edenler aynı fikirde değil. (20.04.2015)

Meksika Körfezi bundan bir yıl önce benzeri görülmemiş bir çevre felaketine sahne oldu. Uzmanlar bir yandan facianın doğaya olan etkilerini araştırıyor, diğer yandan benzer gelişmelerin önüne geçebilecek yollar arıyor. (20.04.2011)

ABD hükümeti denizde yapılan petrol arama çalışmalarındaki güvenlik ve çevre koruma standartlarını düşürmek istiyor. Denizdeki petrol ve doğal gaz aramalarında güvenliğin sağlanması ve çevrenin korunmasından sorumlu kurum BSEE tarafından hazırlanan öneriler, denizde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının kolaylaştırılması için güvenlik ve çevre koruma standartlarının düşürülmesini öngörüyor. Başkan Donald Trump, ilgili kuruma nisan ayında bu konuda yeni bir düzenleme yapılması talimatı vermişti.

BSEE Müdürü Scott Angelle, şirketlere yönelik bazı şartların kaldırılmasıyla yerel petrol ve doğal gaz üretiminin güçlendirildiğini, aynı zamanda yüksek güvenlik ve çevre standartlarının korunduğunu belirtti. Angelle, yapılacak yeni düzenlemenin, hükümetin güvenliği tehlikeye atmadan piyasanın geliştirilmesi hedefine uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

BSEE’nin tahminlerine göre, getirilecek kolaylıklar sayesinde şirketlerin önümüzdeki 10 yıl içinde en az 228 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Sivil toplum örgütleri ve uzmanların, 30 gün içinde açıklanan önerilerine ilişkin görüşlerini bildirme hakkı bulunuyor.

Ölkrise Golf von Mexiko Säuberung eines Pelikans (AP)

Meksika Körfezi’nde 2010’da yaşanan felaket

ABD’de, Meksika Körfezi’nde faaliyet gösteren Deepwater Horizon adlı BP’ye ait petrol platformunun 2010 yılında patlamasının ardından, petrol ve çevre korunmasına ilişkin standartlar yükseltilmişti. Meksika Körfezi’ndeki felaket sonucu 11 kişi ölmüş, denize sızan yaklaşık 780 milyon litre petrol, ABD’nin kıyılarına ve deniz canlılarına büyük zarar vermişti.

AFP/dpa/BW/JD

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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