ABD'den Ankara'ya yaptırım uyarısı

Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'ın dün ABD Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komisyonuna yaptığı açıklamanın tutanaklarına göre Mitchell, ABD'nin Rusya ve İran'ın nüfuzunun yayılmasına karşı çıktığını, ancak Türkiye'nin son dönemde Rusya ve İran ile angajmanlarını artırdığını söyledi.

Mitchell tutanaklara göre, "Ankara, Suriye'deki taktik amaçlarına ulaşmak için Moskova'ya stratejik tavizler vermenin getireceği risklerin farkında olmalıdır. Ankara Rusya'dan S-400 füze sistemini satın almak için anlaştığını iddia etmektedir. Bu potansiyel olarak CAATSA kanunun 231'inci maddesi kapsamında yaptırımlara yol açabilir ve Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir" dedi.

A. Wess Mitchell

Geçen yıl yürürlüğe giren "Yaptırımlar Yoluyla ABD’nin Düşmanlarına Karşılık Verme (CAATSA)" kanunu, İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye bazı yaptırımlar getirmişti.

ABD-Türkiye arasında görüşmeler

Mitchell Türkiye'nin, Rusya'nın ve özellikle İran etkisinin yayılmasının kontrol edilmesi ve Suriye ile güvenli ve istikrarlı bir sınırın oluşturulmasında kazanılmış bir stratejik çıkara sahip olduğunu söyledi. Ancak bu ortak çıkarlara rağmen Mitchell, Türkiye'nin son dönemde İran ve Rusya ile angajmanlarını artırdığını söyledi.

Türkiye'nin Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleştirmek için Rus ordusu ile vardığı anlaşmanın şartları hakkında ABD'nin bilgisi olmadığını aktaran Mitchell, bu anlaşmaya "kolaylıkla" varılmasının ise "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Mitchell, ABD dışişleri bakanlığının Suriye'de kalıcı barış sağlamayı amaçlayan Cenevre görüşmelerine Türkiye'nin daha aktif bir müttefik olarak destek vermesini sağlamayı amaçladığını söyledi. ABD'li bakan yardımcısı Türkiye'nin Batı ülkeleri ile aynı statejik ve siyasi çizgide kalmasının ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğu kadar Türkiye'nin de çıkarına olacağını belirtti.

Suriye bağlamında Mitchell, "hem Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak hem de güçlerimiz arasındaki kasıtsız çarpışmaları önlemek için üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullanarak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

DW/SSB,BÖ

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