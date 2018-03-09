ABD′den AB′ye ek gümrük vergisinde geri adım | EKONOMİ | DW | 22.03.2018

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bir süredir Avrupa Birliği (AB) ile arasında gerginliğe ve ticaret savaşları tehditlerine varan açıklamalara yol açan çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulaması kararında geri adım attı.

Açıklamayı yapan ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer Başkan Donald Trump'ın Perşembe gecesi yürürlüğe girecek çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulamasını AB ve diğer bazı ülkeler için durdurduğunu söyledi. Ancak Çin'in bu ülkeler arasında yer almadığı bildirildi.

Lighthizer Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada ve Meksika'nın da ek gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını söyledi.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.

Trump, kararı sektörde çalışan işçilerinin katıldığı bir törenle imzalamıştı.

Washington bu ülkelerin ABD'ye yapacakları çelik ihracatında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi Başkan Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyma planlarının ticaret savaşına yol açabileceği hususunda uyarmış, ABD ile ticaretinde geçen yıl rekor fazla elde eden Avrupa Birliği de karşı önlemler için hazırlığa girişmişti.

DW/Reuters/SSB/GY

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