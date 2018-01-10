 ABD′deki okul saldırısında şüpheli 12 yaşında bir kız çocuğu | DÜNYA | DW | 01.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'deki okul saldırısında şüpheli 12 yaşında bir kız çocuğu

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir ortaokulda öğrencilerin üzerine ateş açan saldırgan iki öğrenciyi yaraladı.

Los Angeles Polis Departmanı

Los Angeles Polis Departmanı (Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir ortaokulda öğrencilere ateş açan şüphelinin 12 yaşında bir kız çocuğu tespit edildi.

Kentin merkezine yakın Salvador B. Castro Ortaokulu'ndaki bir sınıfta diğer öğrencilere ateş açan saldırgan bir erkek ve bir kız öğrenciyi yaraladı.

TSİ 20.00 sularında gerçekleşen saldırıda vurulan kız öğrenci hafif sıyrıklarla kurtulurken, kafasına isabet alan erkek öğrencinin durumunun kritik ancak stabil olduğu kaydedildi.

Okulun 6'ncı sınıftan 8'inci sınıfa kadar yaklaşık 365 öğrencisi bulunuyor ve birçoğu düşük gelirli Hispanik ailelerden geliyor.

AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Erdrutsche in Kalifornien

Kaliforniya’da sel ve heyelanda 13 kişi öldü 10.01.2018

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Toprak kayması nedeniyle Los Angeles yakınlarındaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

USA Erdrutsche in Kalifornien

Kaliforniya'daki afette ölü sayısı 17'ye çıktı 11.01.2018

Kaliforniya'nın Santa Barbara bölgesindeki sel ve toprak kayması sonucunda ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Şiddetli yağışın yol açtığı heyelan yüzlerce binada ve altyapıda hasar meydana getirdi.

Kaliforniya'da yasal esrar satışına başlayan dükkanlar doldu 02.01.2018

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde keyif amaçlı esrar satışı 1 Ocak itibariyle yasallaştı. Esrar satan dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suriye yeni kimyasal silahlar mı geliştiriyor?

ABD'li yetkililer, Suriye'nin kaynağını tespit etmenin güç olduğu kimyasal silahlar ve saldırı yöntemleri kullandığından şüpheleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Yemen: Çöplüğün içinde hayatta kalmak

Köylerini saldırılardan ötürü terk eden Ruzaik ailesi şimdi bir çöplükte yaşıyor. 