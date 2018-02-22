 ABD′deki kilisede silahlarla ayin | DÜNYA | DW | 01.03.2018
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DÜNYA

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayini protesto etti.

USA Gottesdienst mit Waffen (picture-alliance/AP Photo/J. Larma)

Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmalarının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kilisede silahlarla ayin düzenlendi.

Pensilvanya eyaletindeki bir kilisedeki ayine evlilik yeminini tazelemek isteyen Amerikalı çiftler katıldı. Katılımcılar, beyaz kıyafetler ve AR-15 tipi silahlarla kilisede yer aldı. AR-15 tipi tüfekler ABD'de düzenlenen silahlı saldırılarda sıkça kullanılan silah olma özelliğini taşıyor. Florida'daki son saldırıda da kulllanılan AR-15 tipi silahlar, kiliseye girişte kontrol edildi.

Kilisenin kurucusu ayinde yaptığı konuşmada tanrının insanlara silahlanma hakkı verdiğini söyledi.

Kilisenin kurucusu ayinde yaptığı konuşmada tanrının insanlara silahlanma hakkı verdiğini söyledi.

250 çiftin katıldığı ayinde konuşan kilisenin kurucusu Sun Myung Moon, ABD Başkanı Donald Trump'ın öğretmenleri silahlandırma önerisine desteğini dile getirdi. Moon ayinde "Tanrının kendilerine verdiği hak ile silahlanan vatandaşlar, barış polisi ve barış milisinin krallığında birbirlerini korumalıdır" dedi.

Ayinde, Trump'un öğretmenleri silahlandırma fikrine destek verildi.

Ayinde, Trump'un öğretmenleri silahlandırma fikrine destek verildi.

Kilisedeki ayin sürerken, silahlanma karşıtı bir grup silahlarla düzenlenen ayini protesto etti. Eylemciler arasında yer alan Lisa Desiena, "Kendimi korumak için silahlara ihtiyacım yok. Silahlar sadece öldürmeye yarar. Nokta. Silahlar katliam içindir ve burada bunu kutsuyorlar" dedi.

Ayine katılanlardan bazıları başlarına mermiden yapılma taç taktı.

Ayine katılanlardan bazıları başlarına mermiden yapılma taç taktı.

Kilisedeki ayin sırasında bölgedeki bir okul da tahliye edildi. İlkokul öğrencileri, güvenlik önlemi çerçevesinde yakınlardaki başka bir kampüse taşındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen okul saldırısında 19 yaşındaki bir saldırgan 17 kişiyi öldürmüştü. Saldırı, bireysel silahlanmanın yayın olduğu ABD'de silah satışına daha sıkı denetim getirilmesi yönünde tartışmaları bir kez daha başlatmıştı. ABD'de yılda 30 bin kişi silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybediyor.

AP/ÖA,GY

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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