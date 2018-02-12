ABD′deki gazi evinde rehine krizi: Dört ölü | DÜNYA | DW | 10.03.2018

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yountville kentinde bulunan gaziler evinde Cuma günü silahlı bir kişi üç kadını rehin aldı. Olayda 48, 42 ve 29 yaşlarındaki üç kadın ve saldırgan hayatını kaybetti.

Kurbanların, post-travmatik stres bozukluğu yaşayan askerlerin tedavisini amaçlayan bir program kapsamında çalışan kişiler oldukları bildirildi. 36 yaşında bir gazi olduğu belirtilen saldırganın ise tesiste program kapsamında tedavi görmek üzere bulunduğu kaydedildi. Yerel politikacı Bill Dodd, saldırganın söz konusu programı "birkaç gün içerisinde terk etme durumunda" olduğunu söyledi.

Aralarında FBI çalışanlarının da bulunduğu polis memurlarının saatler boyunca saldırganla iletişime geçmeye çalıştıkları belirtildi. Çabaların sonuç vermemesi üzerine krizin yaşandığı odaya baskın düzenleyen memurların, saldırgan ve rehin alınan üç kadının cesetleriyle karşılaştıkları belirtildi.

1884 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük gaziler evi olma özelliğini taşıyan tesiste yaklaşık bin gazi yaşıyor.

AFP/BÜ,HS

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