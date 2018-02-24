 ABD′de silah lobisi geri adım atmıyor | DÜNYA | DW | 26.02.2018
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DÜNYA

ABD'de silah lobisi geri adım atmıyor

ABD'nin en büyük silah lobisi NRA, bireysel silahlanmaya daha sıkı denetim öngören yasa değişikliği taleplerini desteklemediğini açıkladı.

USA Demonstration Schüler Verschärfung Waffenrecht in Washington (Reuters/K. Lamarque)

ABD'nin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) sözcüsü Dana Loesch ABC televizyonuna Pazar günü yaptığı açıklamada, NRA'nın silah yasasında değişiklik yapılması taleplerini desteklemediğini açıkladı. Dana Loesch NRA'in silah satın alabilmek için gerekli olan minimum yaş sınırının yükseltilmesini veya yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesinde kullanılan donanımların yasaklanmasını desteklemediğini belirtti. Loesch "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, yarı otomatik silahların daha seri ateş edebilemesini sağlayan donanımların yasaklanması çağrısını yapmıştı. Geçen Ekim ayında Las Vegas'ta 58 kişinin hayatına mal olan silahlı saldırıda bu şekilde tam otomatik silaha dönüştürülen silahlar kullanılmıştı. NRA'dan bu saldırının hemen ardından yapılan açıklamada, bu donanımların "ilave düzenlemelere tabi olması gerektiği" kaydedilmişti.

Beyaz Saray önünde toplanan bir grup öğrenci okullarda yaşanan silahlı saldırıları protesto ediyor.

Beyaz Saray önünde toplanan bir grup öğrenci okullarda yaşanan silahlı saldırıları protesto ediyor.

Öğrenciler okula dönüyor

Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Marjory Stoneman Douglas Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri Pazar günü ilk kez okula geldi. Öğrencilerin okula geri dönüşünü kolaylaştırmak için katılımı zorunlu olmayan bir "oryantasyon günü" yapıldı. Öğrenci ve öğretmenler bugün ise ilk kez sınıflarına dönüyor. Derslerin ise Çarşamba günü başlaması planlanıyor.

Boykot büyüyor

ABD'de silah lobisine karşı boykot ise büyüyor. Sosyal medyadaki boykot çağrıları üzerine ardı ardına çok sayıda firma NRA üyelerine özel indirimlere son verdiğini duyurdu. Bunlar arasında Delta ve United Airlines gibi havayolları; Herz, Avis, Enterprise ve Budget gibi dünya çapında araç kiralama şirketleri, Wyndham ve Best Western gibi otel zincirleri de bulunuyor. Antivirüs yazılımı Norton ile tanınan bilişim şirketi Symantec ve sigorta firması MetLife da boykotta yer almıştı. First National Bank of Omaha da müşterilerden gelen geri bildirimler göz gönüne alınarak NRA markalı kredi kartlarının yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump bugün Washington'da eyalet valileriyle bir araya gelerek silah kontrolüyle ilgili yaşanan sorunları değerlendirecek.

dpa,Reuters,AFP/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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