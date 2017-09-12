 ABD′de okula silahlı saldırı: 17 ölü | DÜNYA | DW | 15.02.2018
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DÜNYA

ABD'de okula silahlı saldırı: 17 ölü

Florida'daki bir liseyi basan silahlı kişi 17 kişiyi öldürdü, onlarcasını da yaraladı. Katil zanlısının disiplinsizlik yüzünden okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Florida, Schießerei in High School (picture-alliance)

ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye yapılan silahlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 17 kişi öldü. Saldırının failli gözaltına alındı.

Yarı otomatik tüfek ve bol miktarda mermiyle eski okuluna gelen katil zanlısı Nikolas Cruz'un disiplinsizlik nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Broward Şerifi Scott Israel zanlının internet ve sosyal medya hesaplarında yapılan taramada son derece endişe verici yazıya rastlandığını söyledi.

Öldürülenler arasında öğrenci ve yetişkinlerin bulunduğunu belirten Scott, saldırganın panik yaratmak için yangın alarmı verdikten sonra ateş açtığına dair haberleri doğrulayacak durumda olmadıklarını açıkladı.

Silah sesleri gelmesi üzerine korku ve paniğe kapılan 3 bin dolayındaki öğrenci ile öğretmenler tuvaletlere, dolaplara ve masa altlarına saklandılar.

Florida, Schüler werden von der Marjory Stoneman Douglas High School während einer Schießerei in Parkland evakuiert (Reuters)

Kanlı sevgililer günü

Matematik öğretmeni Jim Gard Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, zanlının daha önce okuldaki arkadaşları için tehlikeli olabileceğine kanaat getirildiğini söyledi. Gard, okula sırt çantasıyla girmesi yasaklanan failin öğrencileri sürekli tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

30 bin nüfuslu Parkland kentinin şerifi Scott Israel küçük kentin ‘korkunç' bir sevgililer gününe sahne olduğunu belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya uğrayanların ailelerine taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletirken "Öğrenci, öğretmen ve her kimse kendini Amerikan okullarında tehlikede hissetmemelidir” cümlesine yer verdi.

Son 25 yılın en kanlı silahlı saldırıları arasında yer alan Parkland'daki katliam ABD'de bu yıl düzenlenen silahlı saldırıların 18'incisi oluyor. Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti silah yasalarının sertleştirilmesine karşı çıkıyor.

DW, afp, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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