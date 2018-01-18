ABD'de hükümet kepenk kapattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin birinci yıldönümünde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle ABD hükümeti resmi olarak kepenk kapattı. "Shutdown" olarak adlandırılan uygulama geceyarısı yürürlüğe girdi.

Hükümetin kapanmasını engellemek için ABD Senatosu'nda son ana kadar gösterilen çabalar sonuçsuz kaldı. Senato'ya sunulan geçici bütçe tasarısına mevcut 99 senatörden 50'si lehte, 49'u ise aleyhte oy kullandı. Ancak tasarının kabul edilmesi için 60 evet oyu gerekiyordu.

Uzlaşma çabaları sonuçsuz kaldı

Beyaz Saray yetkililerinin de, Cumhuriyetçiler ve Demokratların önde gelen isimleri ile hükümetin kapanmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtiliyor. Ancak iki parti arasında göçmenlere yönelik siyaset ve bunun finansmanı konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Demokratlar, ülkeye kaçak yollardan gelen yaklaşık 700 bin çocuk göçmenin korunacağına dair güvence verilmeden, bütçe tasarısını onaylamayı kabul etmedi.

Karşılıklı suçlamalar

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanmasından karşılıklı olarak birbirlerini sorumlu tuttu. Senato Demokrat Parti Grup Başkanı Charles Schumer, "Trump kendini kapattı" diyerek, Başkan Donald Trump'ın kaosa yol açtığını savundu. Trump'a atfen "Bizi bir araya getirmek yerine böldü" diyen Schumer, Trump'ın partiler üstü, kabul edilebilecek öneriyi iki kez reddettiğini belirtti.

Geçici bütçeye ret oyu verenler arasında Cumhuriyetçilerin de bulunmasına rağmen, Beyaz Saray hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada Demokratların "parti politikasını ulusal güvenliğin" üzerinde tuttuğu ifade edildi.

ABD'li gazeteciler uzlaşma sağlanamayan bütçe görüşmelerini izlerken

Hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Bütçede para kalmaması nedeniyle hükümetin kapanması kamu hizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edileceği anlamına geliyor. "Shutdown" nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapanacak. Bunlar arasında federal hükümete bağlı müze gibi kuruluşlar da bulunuyor.

Bunun yanı sıra kamu çalışanlarının yaklaşık yarısı ücretsiz zorunlu izne ayrılacak. Bu durumdan 800 bin kadar kamu çalışanının etkilenmesi bekleniyor. Güvenlik alanında çalışan polislerin ve askerlerin ise görevlerine devam etmesi öngörülüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlu Standard &Poors'dan bir uzman, hükümetin kapanmasının Amerikan ekonomisine haftalık maliyetinin 6,5 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

ABD hükümeti son olarak Trump'ın selefi Barack Obama döneminde kapanmıştı. 2013 yılında yaşanan bütçe krizi sonucu hükümet 16 gün kapalı kalmıştı.

AFP/dpa/JD/ÖA

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