 ABD′de Facebook′a toplu davanın yolu açıldı | YAŞAM | DW | 17.04.2018
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YAŞAM

ABD'de Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

ABD'de yetkili mahkeme Facebook'un kullanıcıların onayı olmadan biyometrik verilerini kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Böylece tartışmalı yüz tanıma uygulamasına karşı toplu dava açılabilecek.

Gesichtserkennung Der Schriftzug Facebook spiegelt sich auf dem Auge eines Mannes (picture-alliance/dpa)

San Francisco'da bir mahkeme Facebook'un izinsiz biyometrik verileri kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Toplu şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme Pazartesi günü açıkladığı kararda, şikayet gerekçesini haklı bularak, toplu dava açılmasının yolunu açmış oldu.

Yargıç kararına gerekçe olarak, tartışmalı yüz tanıma uygulamasına yönelik ihtilafın çözümünde en etkili yolun toplu şikâyetler olduğunu gösterdi.

ABD'nin Illinois eyaletinden Facebook kullanıcıları, şirketin kullanıcıların izni olmadan özel yaşama müdahale ettiğini öne sürerek, toplu şikayette bulunmuştu.

Facebook ise kullanıcıların şikâyetinin dayanağı olmadığını belirtiyor. Yüz tanımlama uygulaması, internette kişileri fotoğraflarıyla aratmaya olanak tanıyor.

Facebook üzerinde kara bulutlar

USA Kongress House Energy and Commerce Committee | 2. Anhörung Mark Zuckerberg, Facebook CEO (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

Zuckerberg ABD Kongresi'ndeki ifadesinde "Bu şirketi ben kurdum, benim hatam“ diyerek özür diledi

Mark Zuckerberg’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Facebook son dönem büyük baskı altında. Zuckerberg kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Zuckerberg, şirketin kurucusu olarak Facebook’un yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca şirketin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etmişti.

Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın kullanıcının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı.

DW,Reuters/GA, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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