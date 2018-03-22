 ABD’de ″Bir daha asla″ yürüyüşleri | DÜNYA | DW | 25.03.2018
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DÜNYA

ABD’de "Bir daha asla" yürüyüşleri

Florida'daki bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası bir milyondan fazla ABD'li, ülkenin birçok kentinde silahlanma karşıtı protesto gösterilerine katıldı.

USA March for Our Lives (REUTERS)

Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda liselerde artış gösteren silahlı saldırılara karşı birçok kentte protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Toplamda bir milyonun üzerinde katılıma ulaşan ve başta başkent Washington olmak üzere birçok ABD kentinde yürüyüşe katılan protestocular, geçen ay Florida'daki bir lisede 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkedeki silah satışı kontrollerinin artırılması ve bazı yarı otomatik silahların satışının durdurulmasını talep etti.

Emma Gonzalez

Florida'daki saldırıdan kurtulan Emma Gonzalez

Başkentteki Beyaz Saray ile Kongre binasına ev sahipliği yapan Capitol Hill arasında toplanan ve bir kilometreden uzun bir alana yayılan 800 binden fazla gösterici "Hayatımız İçin Yürüyüş" isimli protesto etkinliğine "Bir daha asla" sloganları ile eşlik ettiler.

Şubat ayındaki Florida'daki lise saldırısından kurtulan Emma Gonzalez, yaptığı konuşmadan sonra saldırganın 17 kişiyi öldürdüğü süre ile aynı uzunluktaki 6 dakika 20 saniye boyunca katılımcıların karşısında sessiz bir şekilde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Beyaz Saray'dan övgü

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Lindsay Walters, tüm dünyada 840 noktada gerçekleştirilen yürüyüşler için yazılı bir mesaj yayınladı.

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ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayini protesto etti. (01.03.2018)

Çok sayıda şirket Florida'daki okul saldırısının ardından başlatılan boykot çağrıları üzerine, ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği ile ilişkilerini kesti. (24.02.2018)

ABD'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında yapılan protestolar sonuç verir mi bilinmez ancak protestocu öğrenciler geri adım atmıyor. (22.02.2018)

Florida'daki bir liseyi basan silahlı kişi 17 kişiyi öldürdü, onlarcasını da yaraladı. Katil zanlısının disiplinsizlik yüzünden okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi. (15.02.2018)

Açıklamada "Anayasa'nın Birinci Değişiklik haklarından faydalanan birçok cesur Amerikalıyı alkışlıyoruz" sözleri yer aldı. ABD Anayasası'nın 1791 tarihli ilgili değişikliği ifade ve toplanma özgürlüğüne dair hakları güvence altına alıyor.

Walter ayrıca "Çocuklarımızı güven ve koruma altında tutmak Başkan'ın en büyük önceliği" ifadesini kullanırken, Donald Trump'ın Kongre'den konuyla ilgili talep ettiği yasa değişikliklerine dikkat çekti.

New York'taki birçok protestocu Başkan'a ait Trump Tower yakınlarında yürüyüşe katılırken, ABD Başkanı haftasonunu Florida'daki tatil köyünde geçirmeyi tercih etti. ABD vatandaşlarının özgürce ateşli silah sahibi olabilmesini savunan Trump, ayrıca protestolarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlülerden destek

Ülke çapındaki protestolara müzik ve sinema dünyasından birçok isim de destek verdi. Şarkıcı Miley Cyrus ve Jennifer Hudson etkinlikte sahne alırken, programlarını "Ağlayan çocuklarımızı duyun" sözleri ile kapattı.

New York'taki gösteriye ise Beatles grubunun üyesi Paul McCartney üzerinde "Silah şiddetini durdurabiliriz" yazan bir tişörtle katıldı. McCartney, gösterinin düzenlendiği yere yakın bir noktada 1980 yılında ateşli silahla işlenen bir suikasta kurban giden John Lennon'ın ölümünü hatırlattı.

Paul McCartney

Eski müzik grubu Beatles üyesi Paul McCartney

Oyuncu George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney gösteriler için 500 bin dolarlık bağışta bulunurken, Amerikan futbol takımı New England Patriots, Florida'daki lise saldırısında hayatlarını kaybeden öğrencilerin yakınlarını Washington'daki gösteriye ulaştırmak için uçağını gönderdi.

"Hayatımız İçin Yürüyüş" etkinliği için internette oluşturulan dilekçeye göre protestocular, Florida'daki saldırıda kullanılan AR-15 gibi yarı otomatik saldırı silahları ve benzerlerinin satışının durdurulması ile ABD'de silah sahibi olmak isteyenlerin sicil sorgulamalarındaki açıkların kapatılmasını talep ediyor.
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ABD'de silaha erişim zor değil

AFP,dpa,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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ABD'de silaha erişim zor değil  

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